GeForce Now oyun dünyasını değiştirecek mi?

PC, Mac, Android ve the NVIDIA Shield üzerinde çalışan GeForce Now servisi sayesinde kullanıcılar, Steam, Epic Games Store veya dijital platformlardaki oyunları video bağlantısı ile oynayabilecekler.

Ancak oyunlar için 1080p ve 60 FPS sınırı olacak. Bu da GeForce sunucularının zorlanmadan hizmet vermesi için gerekli bir önlem.

Nvidia, şimdilik bir ücretsiz abonelik, bir de 5 dolar /5 Euro aylık ödemeli abonelik seçeneği sunuyor. Ücretsiz aboenlik seçeneğinde oyuncular sunuculara 1 saat süreyle bağlanıp oyun oynayabiliyor. Ardından oyunla bağlantısı kesiliyor ve yeniden bağlanmadan önce muhtemelen bir reklam görmek zorunda kalacaklar.

Ücretli abonelik seçeneğinde ise oyuncular süre sınırlaması olmadan istedikleri oyunları oynamaya devam edebilecekler.

Ayrıca, ücretli aboneler, oyunara bağlanmak konusunda sunucularda, daha öncelikli olacaklar. Ücretsiz aboneler yoğun saatlerde bu yüzden sunuculara ve oyunlara bağlanmakta sorun yaşayabilecekler, beklemek durumunda olacaklar.

Bu arada aylık abonelik ücretinin 5 dolardan daha yüksek olması bekleniyor ancak Nvidia’nın “şimdilik” kullanıcıları cezbetmek için indirimli fiyat uyguladığı vurgulanıyor. Sistem oturduktan sonra aylık abonelik ücretinin 10 veya 15 dolara çıkması muhtemel görünüyor.

Bakalım, Nvidia’nın yeni servisi Google’ın Stadia servisine karşı avantaj kazanabilecek mi yoksa Nvidia’da da Stadia gibi olumsuz eleştiriler nedeniyle zor zamanlar mı yaşayacak?

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