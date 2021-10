Geleceğe Dönüş Günü nedir?

Tüm dünyayı kasıp kavuran Geleceğe Dönüş Günü için beklenen gün geldi çattı. Her yıl 21 Ekim tarihinde kutlanan Geleceğe Dönüş Günü için dünyanın pek çok yerinde hazırlıklar başladı. İngilizcesi Back to the Future olan ve 1985 yılında ilk kez seyirci karşısına çıkan filmin neden böyle özel bir güne dönüştüğünü haberimizden öğrenebilirsiniz.

GELECEĞE DÖNÜŞ GÜNÜ NEDİR?

Back to the Future filmi Türkçe adıyla Geleceğe Dönüş filmi, ilk kez 1985 yılında izleyici karşısına çıktı. Akıl almaz konusuyla, o muhteşem zaman makinesi Delorean otomobiliyle ve daha birçok sahnesiyle herkesin aklına kazınan film, özel bir güne dönüştü. Filmde, zaman makinasının ayarlandığı tarih olan 21 Ekim 2015 günü, tüm dünyada çeşitli etkinliklerle hatırlanmıştı. Ayrıca insanlar, filmle ilgili sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yapmıştı. Filmin en çok merak uyandıran tarafı ise gerçek tarihle o gün öngörülen dünyanın ne kadar tahmin edilebilir oluşuydu. Ki bunu yaşayarak deneyimledik. Kurgulanmış bir 2015 senesi ile gerçekteki hali arasında oldukça benzer yönler vardı. Giyilen spor ayakkabıların benzerliği, büyük ekran televizyonlar ve internetin kullanım biçimi, bir o kadar bizi şaşırtsa da uçan arabalara henüz binme imkânımız yok. Fakat günümüzde, zamanın bu kadar hızlı aktığını dikkate alırsak, 1989 yılında çekilen bir filmin bu kadar öngörüye sahip olması şaşırtmıyor değil. Her yıl kutlanan 21 Ekim günü için bugün de dünyanın pek çok yerinde hazırlıklar başladı.

GELECEĞE DÖNÜŞ FİLMİNİN KONUSU

Marty McFly adlı bir gencin 1985 senesinden, zaman makinesini icat etmeyi başarmış Doktor Emmet Brown’la beraber 1955 senesine yolculuk etmişlerdir.

1955’te bir adamı araba çarpmasından kurtaran Marty, çevredikler tarafından evine alınır ve o evde uyandığında bir kadının yanıbaşında durduğu görür. Kadın ona romantik ilgi duymaya başlar ve Marty o kadının annesi olduğunu öğrenir. Araba kazasından kurtardığı adam da babasıdır ve Marty anne ve babasının aşık olmasını engellemiştir, bunun yerine annesi kendisine ilgi duymaya başlamıştır ve ortalık karışır. Marty yavaşça gerçeklikten silinmeye başlayacaktır ve işleri yoluna sokmalıdır. Böyle bir macerayla başlar Gelece Dönüş ve ilk filmin sonunda Marty’nin anne ve babasının aşık olmaları ve işlerin düzelmesiyle sona erer.

İkinci filmde 2015’e giderler ve elbette bugünden farklı bir gelecekle karşılaşırlar, uçan arabalardan tutun da aklınıza gelebilecek her türlü icatla gelecek zenginleşmiş ve teknolojik olarak müthiş bir ilerleme kaydedilmiştir.

İşte bugünün önemi de 2015’e geldikleri günden kaynaklanır. Tam olarak 21 Ekim 2015’e gelmişlerdir. 2015’ten geçmişe döndüklerinde her şeyin karıştığını ve paralel bir evren oluştuğunu görürler. Marty’nin “düşmanı” Biff’in gelecekten futbol maçlarının sonuçlarının toplandığı bir almanağı geçmişteki kendisine verir ve ortalık bu sefer ciddi olarak karışır. Marty bu yüzden tekrar 1955’e dönmek ve kendisinin 1955’teki haliyle karşılaşmadan işleri düzeltmek zorunda kalır. Üçüncü filmde ise 1885’e giderler ve kovboylarla müthiş bir maceraya atılırlar.