Geleceğimiz çocuk ile kaygı, korku ve sınırlar konuşulacak

Çocukların kendi atölyeleri, ebeveynlerin kendi atölyeleri var artık

Çocuklar ve anne babalar kendilerine özel içeriklerle hazırlanmış atölyelerde yarıyıl tatilinin keyfini çıkaracak ve sınırlarını keşfedecek.

Çocuk Atölyesi’nde ANYA Yayın Uzman Psikolog Ceyda Yanar ve Uzman Klinik Psikolog Zeynep Yetkin yönetimi ile Liyo ve Cesareti Arayan Geyik masal atölyesini gerçekleştirecekler ve çocukların kaygı ve korkularını çözümlemesinde yardımcı olacak “Cesaret Bilekliği Atölyesi” ile keyifli vakit geçirecekler.

Çocuklar; Bahçeşehir Koleji Robotik Atölyesi ile hayal dünyasının sınırlarını genişletecek, SosyalBen Vakfı ile takım olmanın değerini vurgulayacağı atölyeleri ile yaratıcılıklarını geliştirecek, Doğan Egmont’un okuma ve çizim atölyesi ve Her Yerde Oyun ekibi atölyeleri ile hayal güçlerinin sınırlarını keşfedecekler.

Tiyatro Sanatçısı Mehmet Erbil; “Bir Bavul Masal” atölyesi olan “interaktif tiyatro” ile hem ebeveynler hem çocukların kahramanlara bakışını değiştirecek, ailelerin çocukları ile unutulmaz bir gün geçirmelerini sağlayacak.