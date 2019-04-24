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Geleceğin bilim insanları projelerini tanıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 18:37 | Son Güncelleme

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda sergilenmesi için ortaokul öğrencilerinin yaptığı 20 proje tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4006 Bilim Fuarı'nda sergilenmesi için ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan 20 farklı projenin tanıtımı gerçekleştirildi.

Çekmeköy Çamlık Ortaokulu öğrencileri ve proje koordinatörü öğretmenler tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı destekleme projeleri kapsamında sergilenmek üzere hazırlanan çalışmalar arasında bluetooth ile çalışan araçtan ekmek israfını önleme yöntemine, yeni nesil park sistemlerinden gübre yapımına birçok proje bulunuyor.

Fuarda, ortaokul öğrencilerinden Berkant Akın Yıldız ve Yusuf Berat Uçar'ın hazırladığı afet durumları ile terör olaylarında kullanılabilecek bluetooth kontrollü maket araç ilgi gördü. 7. sınıf öğrencisi Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin geliştirilmesiyle aracın farklı alanlarda kullanılmasının mümkün olduğunu ifade etti.

İzledikleri şehit ile doğal afet haberlerinden etkilendikleri için böyle bir proje hazırladıklarını belirten Yıldız, aracın test çalışmalarını yaptıklarını ve sorunsuz çalıştığını anlattı. Yıldız, "Telefonda kurduğumuz sistem ile bluetooth yardımıyla yönlendirme yaparak aracı kontrol edebiliyoruz veya istediğimiz yöne hareketini sağlıyoruz." dedi.

Fuarda, 6. sınıf öğrencileri Mehmet Cihan Köz ve Zeynep Duru Sağlam, ekmek israfının önleyerek ülke ekonomisine katkıda bulunmak için bir proje üretti.

Ekmeği saklama koşullarını araştırdıklarını anlatan Köz, "Bayatladığı için çöpe giden her ekmek önemli bir kayıptır. Poşetteki ekmeğin yanına çeşitli materyaller koyarak deneme yaptık, hangi ekmek daha az bayatladı, onu bulmaya çalıştık. Bu çalışmaları geliştirirsek ekmeğin bayatlamasını önleriz." diye konuştu.

- "Spor yaparken elektrik üretebiliriz"

Öğrencilerden Elif Eylül Şen ve arkadaşlarının yaptığı "Yeni Nesil Park" projesinde ise parklarda güneş enerjisi ve dinamo sistemleriyle elektrik üretimi sağlanması hedefleniyor.

Şen, parkta spor yaparken enerji üretiminin mümkün olduğunu kurdukları düzeneklerle sağladıklarını ifade ederek, "Spor yaparken elektrik üretebiliriz. Oturduğumuz bankları yağmurdan çamurdan korumamız mümkün olabilir. Yaptığımız bu projede basit dinamo sistemlerinin nasıl elektrik ürettiğini göstermiş olduk. Ayrıca parklarda oyun alanlarının gölgede kalmasını sağlamak için güneş panellerinin konulması hem güneş ışınlarını direkt bize temasını engeller hem de güneş ışınlarının enerjiye dönüşmesini sağlar. Böylece parklar sadece yeşil alan değil aynı zamanda enerji üreten bir yer haline gelir. Bu kapsamda yaptığımız projeyi gerekirse belediye başkanlarımızla görüşerek onlara da anlatmak istiyoruz." bilgisini verdi.

Proje Koordinatörü Sultan Özden Tazearslan, projeler incelendiği zaman çocukların hayal gücünün ne kadar geniş olduğunun görüldüğünü ve bunun mutluluk verici olduğunu söyledi.

Fuarda sergilenen projelerin hepsinin birer altın değerinde olduğunu vurgulayan Tazearslan, şöyle konuştu:

"Bu çocuklar geleceğin bilim insanları olmak için çalışıyor. TÜBİTAK bu tür çalışmaları yaparak geleceğin bilim insanlarının önünü açıyor. Biz ise sadece koordinatörlük yapıyoruz ama ortaya çıkan tablo muhteşem oluyor. Fuarda 20 projemiz var ve hepsi çok farklı içeriklere sahip. Böyle fuarlar, öğrencilerimize fırsat tanındığında neleri yaptıklarını görme şansı sağlıyor."

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