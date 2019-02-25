Geleceğin çiftçileri Şanlıurfa'da yetişiyor

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'daki Altınbaşak Uluslararası Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 308 öğrenci, endüstriyel sebze meyve yetiştiriciliği, tarım aletleri ve makine kullanımı gibi alanlarda eğitim alıp, okulda kurulan seralarda alternatif ürün yetiştiriyor.

Şanlıurfa Akçakale Karayolu'nun 40’ıncı kilometresindeki Konuklu Mahallesi'nde bulunan Altınbaşak Uluslararası Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde yatılı okuyan 308 öğrenci, tarım sektörüne ara eleman olarak yetiştiriliyor. Öğrenciler, endüstriyel sebze, meyve ve tarla bitkileri yetiştiriciliği, tarım aletleri ve makine kullanımı ile peyzaj ve tarım teknolojileri gibi birçok alanda eğitim alıyor. Okul bahçesinde kurulan seralarda da alternatif ürün yetiştiriyor. Öğrencilerin 'yerli tohum' kullanarak yetiştirdiği sebze ve meyvelerin bir kısmı dar gelirli ailelere dağıtılıyor bir kısmı ise okulun yemekhanesinde kullanılıyor.

'ALTERNATİF ÜRÜNLERİ VE SERACILIĞI ÖĞRETİYORUZ'

Alan Şefi Suphi Cendik, "Öğrencilerimiz traktör tamirinden tutun da birçok tarım aletini rahatlıkla tamir edebilecek seviyeye geldi. Atölyemiz bize hibe edildi. Öğrencilerimiz burada herhangi bir parçanın değişimini, bozulan bir parçanın tekrar onarımını öğreniyorlar. Hem teorik hem de pratik eğitim alıyorlar. Bu bölümde 52 öğrencimiz var. Staj zamanı kendileri de isterse buradaki traktör tamir atölyelerine yerleştiriyoruz. Mezun olduktan sonra iş garantileri oluyor, kendi iş yerlerini açabiliyorlar" dedi.

Harran ve Suruç ovalarında alternatif ürün yetiştirilmesi için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Cendik, "Okulumuz, Türkiye'deki ilk ve tek uluslararası tarım lisesi olma özelliği taşıyor. Harran Ovası'nın ortasında, bitkisel ürünlerin revaçta olduğu bir yerde. Öğrencilerimizin birçoğu tarım kökenli, aileleri de tarım işinde çalışıyor. Öğrencilerimize seracılığı öğretmeye çalışıyoruz. Alternatif ürünlere öğrencilerimizin aşinalığını sağlıyoruz. Böylelikle ilerleyen zamanlarda öğrencilerimiz mısır yerine farklı bir ürünle piyasaya çıkabilecek. Burada yetişen ürünlerimizin büyük çoğunluğu yoksul olan, durumu olmayan ailelere veriliyor. Kalan ürünleri pansiyonumuzda, öğrencilerimizin yatılı kaldığı pansiyonlarda değerlendiriyoruz" diye konuştu.

16 ÜLKEDEN ÖĞRENCİ ALACAK

Önümüzdeki eğitim öğretim döneminde 16 ülkeden öğrenci ağırlayacaklarını aktaran Suphi Cendik, sözlerine şöyle devam etti:

"Uluslararası bir okul olduğumuz için önümüzdeki yıl yurtdışından öğrenciler gelecek. İki sınıfımızı yabancı öğrencilerimize ayırdık. Öğrencilerimizle birlikte tarım alanında çalışacaklar. Hangi ülkeden gelecekleri belli değil ancak büyük ihtimalle Afrika ülkelerinden gelecekler. Sudan, Etiyopya, Nijerya'dan öğrenciler gelecek. Ülkelerindeki tarımın gelişmesi ile açlık ve yoksulluğa karşı Türkiye'nin de bir mücadelesi olmuş olacak."

Lisede eğitim Sabri Tokaryaz da çiftçi ailesinden geldiğini anlatarak, "Bizim ailemiz genel olarak çiftçi, çiftçilikle uğraşıyor. Bu liseyi eğitim amaçlı, bilinçli şekilde çiftçilik yapmak için seçtim. Şu anda tarla bölümündeyiz. Genel olarak marul gibi tarlada yetişen ürünleri yetiştiriyoruz. Salatalık, endüstri bitkileri, lifli ve yumrulu bitkiler üretiyoruz. Bu okulda alternatif ürünlerin ekimiyle yeni nesil çiftçiliğini öğreniyoruz. Mezun olduktan sonra mühendis olarak devam etmek istiyorum" dedi.

TERARYUM, KALİFORNİYA SOLUCAN, İSTİRİDYE MANTARI KULLANILIYOR

Okulun Süs Bitkileri Bölümü'nde öğrenciler ile birlikte üretime başladıklarını kaydeden öğretmen Simla Özer, "Teraryumlarımızda hep canlı çiçek kullandık. Öğrencilerimiz kendi yetiştirdikleri yosunlardan, kaktüslerden kullandılar. Birkaç gün süren hummalı çalışmalarımız sonunda ortaya çıktılar. İstiridye mantarı yetiştiriyoruz. İlerleyen zamanda seri üretime geçmek istiyoruz. Kaliforniya solucanlarımız var, gübresini burada üretiyoruz" dedi.