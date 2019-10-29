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Geleceğin mühendislerinden "elektrik ve su tasarruflu" sistem

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 11:25 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Hacı Sevim Yıldız 2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü öğretmen ve öğrencileri tarafından geliştirilen sistem okul binasında kullanılmaya başlandı - Sistem, sensörler aracılığıyla sinyal göndererek kullanılmayan elektriğin devre dışı bırakılmasını, suyun da musluk yerine vanadan kesilmesini sağlıyor - Teknik öğretmen ve alan şefi Semih Güven: - "Okulumuzda bu sistemle yüzde 50 su ve elektrik tasarrufu sağladık"

İSMAİL ÖZDEMİR - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir lisede uygulanan sistem sayesinde elektrik ve su kullanımında yüzde 50 tasarruf sağlandı.

Hacı Sevim Yıldız 2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenciler hem öğrendikleri bilgilerle kendilerini geleceğe hazırlıyor hem de okuldaki materyallerle birer mühendis adayı olarak yetişiyor.

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü'nde öğretmenler ve öğrencilerin iş birliğiyle elektrik ve sudan tasarruf edilmesine yönelik geliştirilen sistem okulda başarıyla uygulanıyor.

Bu sistem, sensörler aracılığıyla sinyal göndererek kullanılmayan elektriğin devre dışı bırakılmasına, buna bağlı olarak suyun da musluk yerine vanadan kesilmesine dayanıyor. Özellikle açık unutulan musluk ve ışıklar, sensör yardımıyla otomatik olarak kapanıp tüketimden tasarruf ediliyor.

Kamu binalarında yaygınlaştırılması hedeflenen projeyle, tesisatta yaşanan su kaçakları da anında tespit edilebiliyor.

Okul müdürü Sedat Paslı, Metal Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı ile Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme bölümlerinde öğrencileri istihdam sorunu yaşamayacakları şekilde yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Verdikleri eğitim ve sağladıkları imkanlarla mezunların kendi işlerini kurup geliştirme kapasitesine sahip olduğunu belirten Paslı, "Okulumuz bir fabrika gibi çalışıyor. Ayrıca döner sermaye işletmelerimiz var. Öğrencilerimiz yaptıkları işler karşılığında para kazanıp aile bütçelerine katkı sağlıyor. Öğrencilerimiz öğretmenlerle iş birliği içinde sadece öğrenmiyor, o işin geliştirilmesi noktasında da adımlar atıyor. Öğrendikleri teknik bilgiler onları iş yaşamında bir adım öne çıkarıyor." dedi.

- "Kapıdan çıkıldıktan itibaren elektrik ve su kesiliyor"

Teknik öğretmen ve alan şefi Semih Güven de projeyi öğrencilerle geliştirip hayata geçirdiklerini aktardı.

Okulda öğrencilere teorik ve pratik eğitimler verdiklerini dile getiren Güven, elektrik ve su tasarruflu sistemin işleyişi hakkında şunları kaydetti:

"Özellikle küçük yaş gruplarının eğitim gördüğü okul gibi kamu kurumlarında su kaçaklarının önüne geçebilecek bir sistem. Bu sistem sayesinde bir sensör aracılığıyla sinyaller göndererek bunu su tasarrufu haline getirdik. Kendi okulumuzdan yola çıkarak öğrencilerimizle bu sistemi yaptığımızda büyük bir tasarruf sağladık. Öğrencilerimizle döner sermaye aracılığıyla bunu tüm kamu kurumlarına yaygınlaştırma adına çalışmalar yapıyoruz.

Bu sistemde lavaboya girdiğiniz andan itibaren elektrik ve su anında açılıyor. Lavabo kullanımından sonra kapıdan çıkıldıktan itibaren elektrik ve su kesiliyor. İçeride olmayınca ya da su, elektrik açık unutulduğunda kayıp yaşanmıyor. Okulumuzda bu sistemle yüzde 50 su ve elektrik tasarrufu sağladık. Öğrencilerimiz ön planda olacak şekilde kendilerine bu mesleği sevdirerek, bu tasarruf sistemi onlar için kurduğumuz bir iş kolu."

Lisenin bulunduğu yerleşkede bina yöneticiliği yapan Yahya Turhan da sistem sayesinde büyük ölçüde tasarruf sağladıklarını belirtti.

Öğrencilerden Oğulcan Erdoğan, iyi bir eğitim aldıklarını ve mezun olduktan sonra da okulda öğrendikleriyle iş bulabileceğine inandığını dile getirdi.

Okulda öğrendikleriyle pratik yapabildiklerini vurgulayan Erdoğan, öğretmenlerinin kendilerine teknik bilgi konusunda çok destek olduğunu ifade etti.

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