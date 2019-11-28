Geleceğin Radyolojisi Platformu’nda radyolojinin bugünü ve geleceği konuşuldu

Siemens Healthineers ve Bayer tarafından radyoloji alanında hızla gelişen beklentileri, ihtiyaçları ve vizyonları değerlendirmek amacıyla düzenlenen Geleceğin Radyoloji Platformu etkinliğinde radyoloji dünyasından birçok paydaş bir araya geldi. İlk kez gerçekleştirilen toplantıda sunumlar, uzman katılımları ve soru-cevaplarla radyoloji alanının bugünü ve geleceği tüm yönleriyle ele alındı. Radyoloji alanının en inovatif şirketlerinden Siemens Healthineers ve Bayer, İstanbul’da Geleceğin Radyolojisi Platformu etkinliğini düzenledi. Radyoloji alanındaki beklentileri, ihtiyaçları ve vizyonları doğrudan uzmanlardan dinlemek ve radyoloji dünyasının paydaşlarına ortak bir tartışma platformu sunmak amacıyla ilk kez gerçekleştirilen toplantıya aralarında rektör, dekan, üniversite ve özel hastane bölüm başkanları ile görüntüleme merkezi sahiplerinin de yer aldığı yaklaşık 70 radyolog katıldı. Radyolojide mevcut durum ve gelecek senaryolarına ilişkin sunumlara uzmanlar da yorumları, soruları ve cevaplarıyla katkıda bulundu.

Geleceğin Radyoloji Platformu Bayer Türkiye Ülke Müdürü Ecz Oya Gözeler’in açılış konuşmasıyla başladı. Gözeler, "Bayer olarak inovasyon odaklı olmamız, faaliyet gösterdiğimiz her pazarda liderliğimizi korumamızın temeli, aynı zamanda milyonlarca insanın yaşamını iyileştirmenin de esasıdır. Dünyanın dört bir yanındaki hastalara, hastalıkları önleyerek, hafifleterek, tedavi ederek ve aynı zamanda daha iyi tanı olanakları sunarak yardımcı oluyoruz. Amacımız Türkiye’de liderliğimizi korumak, bu sayede de sizler, paydaşlarımız ve çalışanlarımız için değer oluşturmak. Bu toplantıyı değerli iş ortağımız Siemens Healthineers ile birlikte Türkiye radyoloji dünyasında sizlerle birlikte daha iyi çalışmalara imza atmak amacıyla düzenliyoruz. Bu iş birliğimiz bizim için çok önemli. Radyoloji’nin dününü, bugününü oluşturan sizlerin geleceği oluşturmada yeri kritik öneme sahip. Bu amaçla bu toplantıyı interaktif bir platform olarak düzenledik" diyerek sözü Siemens Healthineers Türkiye CEO’su Enis Sonemel’e bıraktı.

Siemens Healthineers Türkiye CEO’su Enis Sonemel, konuşmasında radyoloji alanında artık bugünün değil geleceğin konuşulması gerektiğini ifade ederek "Şirketler olarak yapmamız gereken sürekli yenilenmek. Yenilenmek için de birbirimizi dinlemeliyiz çünkü ancak bir şeyler paylaştıkça yenilenebiliriz. Bu platform da bunun için etkili bir araç olacak" dedi. Görüntüleme alanındaki teknolojik yenilikler ve gelişmeler nedeniyle giderek daha fazla sorulan “Yapay zekâ radyologların yerini mi alacak?” sorusunu hatırlatan Enis Sonemel, sözlerine şöyle devam etti: "Hayır, bu teknolojiler radyologların yerini almayacak. Aksine gelişen teknolojilerle birlikte daha fazla ve daha iyi radyologlara ihtiyaç duyulacak. Biz sizlere istenmeyen varyasyonu, sapması olmayan, tam olarak görmek istediğiniz kalitede görüntüyü ve veriyi oluşturan daha iyi sistemler ve yazılımlar sunacağız. Amacımız bir radyoloğun gerçek değerini ortaya koyacak araçlar üretmek. Bunu yaparak, her geçen gün daha çok veriyi analiz etmek durumunda kalan radyologların işini kolaylaştırıp değerli zamanlarını klinik katma değeri yüksek karar anlarına yoğunlaştırmalarını sağlayacağımızı düşünüyoruz. Siemens ve Bayer olarak şuna yürekten inanıyoruz: Radyolojinin geleceği radyologların elinde. Burada bizim işimiz ise size yardımcı olmak."

Konuşmasında Siemens Healthineers ile ilgili önemli rakamsal bilgiler de paylaşan Siemens Healthineers Türkiye CEO’su Enis Sonemel, "Bu geleceği kurabilmek için Siemens Healthineers, yılda 1 milyar 328 milyon euro ile cirosunun çok ciddi bir oranını AR-GE’ye ayırıyor. Hep daha iyisini sunmak hedefiyle inovasyon çalışmalarımıza kesintisiz devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar görüntüleme teknolojilerinin geleceğini tartıştı

Geleceğin Radyolojisi Platformu’nun ilk sunumu Prof. Dr. Mehmet Ertürk tarafından gerçekleştirildi. Sözlerine, "Radyoloji gibi hızla gelişen bir alanda ülkenin fikir önderlerini bir araya getirmeyi, onları doğrudan dinlemeyi amaçladık. Bu sayede sinerjisi yüksek bir etkileşim gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz" diyerek başlayan Prof. Dr. Mehmet Ertürk, Yeni Nesil Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) Hızlandırma Teknolojileri başlıklı bir sunum yaptı. MRG alanındaki en büyük beklentilerden birinin hızlı görüntüleme olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ertürk, Siemens Healthineers teknolojilerinin sağladığı hızlı görüntüleme teknolojilerini paylaşırken çok yakın bir gelecekte özellikle derin öğrenme teknolojisi ile desteklenen MRG hızlandırma yöntemlerinin artık daha fazla devreye gireceğine dikkat çekti. Ertürk’ün sunumunun ardından katılımcılar, MRG hızlı görüntüleme teknolojilerini değerlendirerek bu konudaki beklentilerini paylaştı.