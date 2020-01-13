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  4. Geleceğin tuvalet teknolojisi yeni cihazlarla tanıtıldı

Geleceğin tuvalet teknolojisi yeni cihazlarla tanıtıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.01.2020 08:05 | Son Güncelleme

Geleceğin tuvalet teknolojisi olarak adlandırılan yeni bir robot türü üretildi. Bu robot son derece ilginç özelliklere sahip ve tuvalet alanında geleceği yeniden şekillendirecek.

Geleceğin tuvalet teknolojisi yeni cihazlarla tanıtıldı

Tuvalet kağıdı üreticisi Charmin, Las Vegas’ta yepyeni bir teknoloji tanıttı. Robotlar sağlık sektöründen ulaşıma kadar neredeyse her alanda aktif olmuşken, tuvalet ile ilgili geri planda kalmaları düşünülemezdi. Bunun farkında olan şirket, ilginç bir robot teknolojisi üretmeyi başardı.

Kolları veya elleri olmayan ayı suratlı robot raflardan tuvalet kağıdını alıp kullanıcılara götürecek. Birçok kişinin en zor anlarından bir tanesi olan tuvalette peçete bitme problemi, böylece çözülecek.

Rollbot, en yeni ve en iyi ürünlerin sergilendiği CES’te görülen en ilginç robotlardan birisi olmayı başardı. SmellSense adlı bir araç ise bu teknolojiyi tamamlayacak nitelikte. Bu araç sayesinde sizden önce tuvalete girmiş olan kişiden dolayı tuvaletin ne durumda olduğu rapor edilecek. SmellSense, havada ne kadar karbondioksit veya hidrojen sülfür olduğunu saptayarak kullanıcıların tuvalete girip girmemeleri gerektiğini söyleyecek.

Bu cihazlar Charmin’in banyo teknolojilerindeki vizyonunu tamamlayan GoLab vizyonunun bir parçası olan AR V.I.Pee’ye eşlik edecek. Her ne kadar tuvalet gibi küçük bir detay görmezden gelinse bile, aslında akıllı evlerin oluşturulmasında bu tür teknikler önemli. Sizce robotlaşma konusunda insanlar çok mu fazla ileriye gidiyor? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
tuvalet teknolojisi Charmin

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