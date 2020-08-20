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Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Osman Hakan Kılıç istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.08.2020 18:09 | Son Güncelleme

Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Osman Hakan Kılıç, partisinden istifa ettiğini bildirdi.

Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Osman Hakan Kılıç istifa etti

Kılıç, düzenlediği basın toplantısında, 8 Ocak'ta kendisine verilen il başkanlığı görevini ehliyet, liyakat ve ahlak üzerine inşa edildiğini düşünerek kabul ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

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"Şeffaflığın, siyasi etiğin, ahlaki değerlerin, adalet ve hukukun olmadığı, haklının netice almadığı ve milletin değer yargılarının hiçe sayıldığı Gelecek Partisinin Ankara İl Başkanlığından ve üyeliğinden istifa ediyorum."

Parti Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamada ise partinin 1. Olağan Kongre sürecinin rekabetçi ortamı içerisinde Ankara İl Başkanı Osman Hakan Kılıç'ın istifa ettiği belirtildi.

Yapılan istişareler sonucunda Gelecek Partisinin Ankara İl Başkanlığına, Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün'ün atandığı ifade edildi.

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