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Gelen şikayeti değerlendiren zabıta ekipleri çöp evi temizletti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 10:39 | Son Güncelleme

İlkadım Belediyesi Zabıta ekipleri gelen şikayetler doğrultusunda gittikleri bir evde dizpozofobi (biriktirme hastalığı) olan bir vatandaşın evinde biriktirdiği çöpleri temizledi.İlçe genelindeki vatandaşların ve ilçe halkının sağlığını ve huzurlu yaşam sürdürebilmeleri adına rutin denetimlerine ve gelen şikayetleri anlık değerlendiren İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri denetimlerine devam ediyor.

Gelen şikayeti değerlendiren zabıta ekipleri çöp evi temizletti

İlkadım Belediyesi Zabıta ekipleri gelen şikayetler doğrultusunda gittikleri bir evde dizpozofobi (biriktirme hastalığı) olan bir vatandaşın evinde biriktirdiği çöpleri temizledi.
İlçe genelindeki vatandaşların ve ilçe halkının sağlığını ve huzurlu yaşam sürdürebilmeleri adına rutin denetimlerine ve gelen şikayetleri anlık değerlendiren İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri denetimlerine devam ediyor. Sıcak hava şartları doğrultusunda yoğunlaşan kötü kokular üzerine “Alo: 153” hattına gelen şikayeti değerlendiren zabıta ekipleri, Selahiye Mahallesi Cevizli Sokak’ta inanılmaz bir manzarayla karşılaştı. Bulunduğu dairede tek başına yaşadığı her şeyi saklama içgüdüsü gerekli veya gereksiz, sağlıksız kullanılmayan tüm eşyaları atmadan biriktirme hastalığı olan vatandaşa müdahale edildi.
İhbar edilen adresteki şikayeti yerinde ekiplerle değerlendiren İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı’yı karşılayan mahalle sakinleri şikayetlerini dile getirdi. Mahalle sakinlerini dileyen Zabıta Müdürü Şeref Sarı, gerekli uyarı sonrası çöp ev haline gelen adresi temizlik ve fen işleri ekiplerinin koordineli çalışmaları doğrultusunda temizleme işlemini başlattı. Çöp boşaltma ve temizlik çalışmaları ile yaşanan olumsuz durumun sona ermesi arından mahalle sakinleri, yapılan çalışmadan dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

Gelen şikayeti değerlendiren zabıta ekipleri çöp evi temizletti

Gelen şikayeti değerlendiren zabıta ekipleri çöp evi temizletti

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