Gelen tepkiler Instagram Kids girişimini askıya alınmasına sebep oldu

Instagram’ın yaptığı açıklamaya göre Instagram Kids uygulamalara erişmek için yaşları hakkında yalan söyleyen çocukların Instagram’a ulaşmalarına ve yanlış şeyler yapmalarına gerek kalmadan çocukların aileleri ve arkadaşlarıyla “yaşa uygun bir şekilde” bağlantı kurmasını sağlayacak.

Ancak Nisan ayında, 99 grup ve kişi tarafından imzalanan Reklamsız Çocukluk Kampanyası’ndan bir mektup, “imaj takıntılı” platformun çocukların sağlığı ve mahremiyeti için tehlikeli olduğunu iddia etti ve projenin rafa kaldırılması çağrısında bulundu.

Instagram başkanı Adam Mosseri yayınladığı blog yazısında “bir uygulamanın çok küçük çocukların yaşını doğrulama yeteneğine güvenmek yerine, 10-12 yaşındakiler için bir Instagram sürümüne sahip olmanın daha iyi olduğuna inandığını” söyledi. “Gerçek şu ki, çocuklar zaten çevrimiçi” diyen Adam Mosseri, şirketin aileler, uzmanlar, karar vericiler ve denetleyicilerle birlikte çalışarak onların endişelerini dinleyeceğini ve projenin genç ergenler için değerini ve önemini göstereceğinin altını çizdi.

Instagram Kids projesi duraklatılırken Instagram, şu anda Instagram ‘da olan 13-19 yaşındakileri kapsayacak şekilde yeni ebeveyn denetimi araçları üzerindeki çalışmalarını genişletmeye karar verdi.

Instagram başkanı Adam Mosseri yaptığı açıklamada önümüzdeki aylarda bununla ilgili daha fazla duyuru olacağını ifade etti.

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