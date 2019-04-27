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Geleneksel el sanatları çocukların ilgi odağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 10:43 | Son Güncelleme

Bursa’da bu yıl 4’üncüsünü düzenlenen Geleneksel El Sanatları Festivali küçük ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.Kültür ve Turizm Bakanlığınca sanatçıyı, halkı ve yerel yönetimleri bir araya getirerek, kültürel çeşitliliğin korunmasına ve kültürler arası diyaloğun geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen uluslararası festivalde Türk süsleme sanatları çocukların ve gençlerin adeta akınına uğruyor.Bakanlığın Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Yıldız’ın, 24 Nisan’da, Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde açılışını yaptığı festivalde Türkiye’nin 48 ili ile 6 misafir ülkeden 124 sanatçı 88 sanat dalında ürettikleri el sanatı ürünlerini sergiliyor.Çanta-cüzdan tasarımı, ebru, çini, cam ve keçe sanatı, seramik, dikiş-nakış, resim, tel kırma, filografi ve iğne oyası gibi çeşitli branşlardaki çalışmaları çocuklar ve gençler ustalarından izleme fırsatı buluyor.Geleneksel sanatlara olan ilginin okul çağlarından başlayarak gelecek nesillere aşılanmasını da hedefleyen festivalde Bakanlık belgeli 40 sanatçı bulunuyor.Halk oyunu-müziği, geleneksel tiyatro, halk mutfağı, mevsimlik bayramlar, inançlar-inanışlar, halk edebiyatı ve halk mimarisi gibi konularda Bursa’dan 3 bin 30 adet bilgi ve belgeyi Bakanlığın Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi’ne kaydettiklerini ifade eden Okan İbiş ise festivalin açılışında, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce 16 sanatçıya daha tanıtım kartı verildiğini söyledi.

Geleneksel el sanatları çocukların ilgi odağı oldu

Bursa’da bu yıl 4’üncüsünü düzenlenen Geleneksel El Sanatları Festivali küçük ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca sanatçıyı, halkı ve yerel yönetimleri bir araya getirerek, kültürel çeşitliliğin korunmasına ve kültürler arası diyaloğun geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen uluslararası festivalde Türk süsleme sanatları çocukların ve gençlerin adeta akınına uğruyor.
Bakanlığın Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Yıldız’ın, 24 Nisan’da, Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde açılışını yaptığı festivalde Türkiye’nin 48 ili ile 6 misafir ülkeden 124 sanatçı 88 sanat dalında ürettikleri el sanatı ürünlerini sergiliyor.
Çanta-cüzdan tasarımı, ebru, çini, cam ve keçe sanatı, seramik, dikiş-nakış, resim, tel kırma, filografi ve iğne oyası gibi çeşitli branşlardaki çalışmaları çocuklar ve gençler ustalarından izleme fırsatı buluyor.
Geleneksel sanatlara olan ilginin okul çağlarından başlayarak gelecek nesillere aşılanmasını da hedefleyen festivalde Bakanlık belgeli 40 sanatçı bulunuyor.
Halk oyunu-müziği, geleneksel tiyatro, halk mutfağı, mevsimlik bayramlar, inançlar-inanışlar, halk edebiyatı ve halk mimarisi gibi konularda Bursa’dan 3 bin 30 adet bilgi ve belgeyi Bakanlığın Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi’ne kaydettiklerini ifade eden Okan İbiş ise festivalin açılışında, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce 16 sanatçıya daha tanıtım kartı verildiğini söyledi. 4. Bursa Geleneksel El Sanatları Festivali ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İbiş, geleneksel sanatlarımızın gelecek nesillerin ellerinde ölümsüzleşmesi için büyük gayret sarf ettiklerini belirtti.
Romanya’nın Bükreş ve Köstence, Bulgaristan’ın Şumnu ve Filibe, Kosova’nın Prizren, Arnavutluk’un İşkodra, Batı Trakya’nın Gümülcine ile Azerbaycan’ın Şeki kentlerinden ustaların yer aldığı festival 28 Nisan tarihinde sona erecek.

Geleneksel el sanatları çocukların ilgi odağı oldu

Geleneksel el sanatları çocukların ilgi odağı oldu

Geleneksel el sanatları çocukların ilgi odağı oldu

Geleneksel el sanatları çocukların ilgi odağı oldu

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