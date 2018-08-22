Gelibolu'daki ev yangınında 5 yaşındaki Tuğba Melek öldü

Doğan ZELOVA/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde bir evde çıkan yangında, 5 yaşındaki Tuğba Melek Yumlu hayatını kaybetti, anne ve babası ise yaralandı.
Gelibolu ilçesi Camikebir Mahallesi, Gölcük Sokak'ta Aytaç Manga'ya ait evde gece yarısı sıralarında yangın çıktı. İki katlı evin birinci katında çıkan yangını fark eden çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Gelibolu Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlerin arasında kalan Ali Yumlu (28), eşi Sümeyye (26) ve kızları Tuğba Melek Yumlu'yu yaralı olarak kurtardı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, yaralılar ambulanslarla Gelibolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak küçük Tuğba Melek doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Ali Yumlu ise Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Yumlu ailesinin yakınlarına bayram ziyareti için Edirne’nin Keşan ilçesinden geldikleri belirtildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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