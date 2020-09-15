Gelibolu’daki yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyor

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın söndürme çalışmaları 5 helikopterle havadan 150 personelle karadan sürüyor.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda saat 14.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu ALO 177 Oman Yangını İhbar Hattına bildirdi.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere; 5 helikopter, 1 uçak, 24 arazöz, 3 dozer ve 150 personel ile müdahale ediliyor.

