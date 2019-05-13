MAGAZİN

Gelin Evi All Star yarışmacıları kimler? Gelin Evi'nde en iyiler yeniden yarışacak!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.05.2019 01:52 | Son Güncelleme

Show TV'de hafta içi gündüz kuşağında ekrana gelen Gelin Evi yarışmasında en dikkat çeken isimler yeniden yarışacak. Gelin Evi yarışması All Star konseptiyle sezon sonuna kadar ekranda olacak. Peki Gelin Evi All Star yarışmacıları kimler? Gelin Evi All Star ne zaman başlıyor?

Show TV'nin sevilen programı Gelin Evi en iyi yarışmacılarıyla ekranlara geliyor.

Yapımcılığını Joker Yapım'ın üstlendiği ve hafta içi her gün yayınlanan, gelinlerin çeyiz hünerlerinden dekorasyon becerilerine kadar her konuda kıyasıya bir mücadeleye girdiği programda pazartesi gününden itibaren 'All Star' konseptiyle yayınlanacak. 31 Mayıs Cuma günü sezon finali yapacak program, 3 hafta boyunca 'All Star' yarışmacılarıyla ekranlarda olacak.

Ekranların fenomen programı Gelin Evi, gelin alma, kına geceleri, çeyizleri, düğünleri ve yemekleriyle Show TV'de hafta içi her gün saat 13.00'da ekrana geliyor. Ege, Trakya, Karadeniz ve Anadolu’dan katılan gelinler mutfaktaki hünerlerinden gelenek göreneklerine kadar her konuda kıyasıya yarışıyor.

GELİN EVİ ALL STAR GÜLŞAH KİMDİR?
Ramazan boyunca ekranlarda olacak Gelin Evi All Star programında Gülşah yarışacak. Gülşah'ın evini diğer gelinler terk etmişti. Gülşah adından sıkça söz ettiren biriydi. Çünkü lafını hiç esirgemiyor. Daha önce misafirleri bunu protesto etmişti. Bakalım şimdi ne olacak?

GELİN EVİ NURDAN KİM?
Gelin Evi All Star Ramazanın hergünü ekranlarda olacak. Show TV'den saat 13.00'da yayınlanacak olan programda Nurdan da yarışacak. Yarışma 31 Mayısta son bulacak. İlk yarıştığı bölümlerde rakiplerine ter döktüren Nurdan da All Star'da yeniden yarışacak.

PARTNERYabancılar buraya asla giremiyorYabancılar buraya asla giremiyor
Şahan Gökbakar'dan duygusal Anneler Günü paylaşımı!Şahan Gökbakar'dan duygusal Anneler Günü paylaşımı!
Ece Seçkin'i kızdıran yorum!Ece Seçkin'i kızdıran yorum!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gelin Evi show tv gelin evi all star gelin evi all star yarışmacıları

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki!

Türk mühendise suikast! Saldırıyı o örgüt üstlendi

Türk mühendise suikast! Saldırıyı o örgüt üstlendi

Kızdıran yaş yorumu! 'Karanlık beyinle...'

Kızdıran yaş yorumu! 'Karanlık beyinle...'

Başakşehir evinde pes etmedi!

Başakşehir evinde pes etmedi!

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Hamile mi? Eşi yaptığı paylaşımla olay oldu

Hamile mi? Eşi yaptığı paylaşımla olay oldu

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Survivor'da ortalık karıştı!

Survivor'da ortalık karıştı!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

İsyan etti! 'Akla mantığa sığmayacak...'

İsyan etti! 'Akla mantığa sığmayacak...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şahan Gökbakar'dan duygusal Anneler Günü paylaşımı!

Şahan Gökbakar'dan duygusal Anneler Günü paylaşımı!

Ece Seçkin'i kızdıran yorum!

Ece Seçkin'i kızdıran yorum!

Tarkan'dan duygusal Anneler Günü mesajı! Kızı Liya'nın fotoğrafını paylaştı

Tarkan'dan duygusal Anneler Günü mesajı! Kızı Liya'nın fotoğrafını paylaştı

Tara Lynn: Vücudunu sev

Kiloları yüzünden eleştirilirken öyle bir şey oldu ki...

Erkan Petekkaya: Bir şeyler çekip 'bana para ver' diyorlar

Taciz sorusu kızdırdı! 'Bir şeyler çekip...'

Esra Erol hamile mi? Ali Özbir'den şaşırtan yorum

Hamile mi? Eşi yaptığı paylaşımla olay oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.