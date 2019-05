Gelin Evi All Star yarışmacıları kimler? Gelin Evi'nde en iyiler yeniden yarışacak!

Show TV'nin sevilen programı Gelin Evi en iyi yarışmacılarıyla ekranlara geliyor.

Yapımcılığını Joker Yapım'ın üstlendiği ve hafta içi her gün yayınlanan, gelinlerin çeyiz hünerlerinden dekorasyon becerilerine kadar her konuda kıyasıya bir mücadeleye girdiği programda pazartesi gününden itibaren 'All Star' konseptiyle yayınlanacak. 31 Mayıs Cuma günü sezon finali yapacak program, 3 hafta boyunca 'All Star' yarışmacılarıyla ekranlarda olacak.

Ekranların fenomen programı Gelin Evi, gelin alma, kına geceleri, çeyizleri, düğünleri ve yemekleriyle Show TV'de hafta içi her gün saat 13.00'da ekrana geliyor. Ege, Trakya, Karadeniz ve Anadolu’dan katılan gelinler mutfaktaki hünerlerinden gelenek göreneklerine kadar her konuda kıyasıya yarışıyor.

GELİN EVİ ALL STAR GÜLŞAH KİMDİR?

Ramazan boyunca ekranlarda olacak Gelin Evi All Star programında Gülşah yarışacak. Gülşah'ın evini diğer gelinler terk etmişti. Gülşah adından sıkça söz ettiren biriydi. Çünkü lafını hiç esirgemiyor. Daha önce misafirleri bunu protesto etmişti. Bakalım şimdi ne olacak?

GELİN EVİ NURDAN KİM?

Gelin Evi All Star Ramazanın hergünü ekranlarda olacak. Show TV'den saat 13.00'da yayınlanacak olan programda Nurdan da yarışacak. Yarışma 31 Mayısta son bulacak. İlk yarıştığı bölümlerde rakiplerine ter döktüren Nurdan da All Star'da yeniden yarışacak.