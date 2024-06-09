Son yaptığı hareket sonrası Netanyahu'ya tepkiler çığ gibi büyüyor! "Ondan nefret ediyorum, sefil adam"

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı ve çevresini hedef aldığı yoğun saldırılarının bilançosu çok ağır oldu. Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Nuseyrat kampına yönelik saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 210’a yükseldiği, 400’den fazla kişinin de yaralandığı duyuruldu. Saldırı, İsrail cephesi tarafından rehine kurtarma operasyonu olarak nitelendirilirken hem ülke içi hem de uluslararası kurum ve kişilerin eleştirisine maruz kaldı.

NETANYAHU REHİNELERLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Sözcü TV'nin haberin göre, İsrail Başbakanı Netanyahu kurtarılan dört rehineyle birlikte fotoğraf çektirdi. Netanyahu'nun bu hareketi kendi reklamını yapması sebebiyle eleştirilirken İsrail'deki muhalefet kanadından da tepkiler gecikmedi.

MUHALEFET KANADINDAN ÇOK SERT TEPKİ!

İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid, Netanyahu'nun kurtarılan dört kişiyle poz vermesini ve onlarla çekilen görüntülerini hem geleneksel medyaya hem de sosyal medyaya servis etmesine tepki gösterdi. Lapid, Netanyahu'nun 7 Ekim'de öldürülen ya da Gazze'de yaşamını yitiren İsrailli rehinelerin aileleriyle bir araya gelmediğine dikkat çekti.

Lapid, "Eğer sen başbakansan sen hem başarıları hem de başarısızlıkların sorumluluğunu alacaksın. İşler istediğin gibi gitmeyince ortadan kaybolmak yeni bir şey" dedi.

İsrail'in "kurtarma operasyonlarının" başarısız sonuçlanmasından sonra sadece yazılı açıklama yaptığına dikkat çekilirken, ölen İsraillilerin yakınları da Netanyahu'ya tepki göstermeye devam ediyor.

"Eğer sen başbakansan sen hem başarıları hem de başarısızlıkların sorumluluğunu alacaksın. İşler istediğin gibi gitmeyince ortadan kaybolmak yeni bir şey"

"ONDAN NEFRET EDİYORUM, SEFİL ADAM"

İsrail'in eski bakanlarından Izhar Shay, 7 Ekim'deki saldırılarda yaşamını yitiren oğlu Yarın Oree Shay'ın Netanyahu ile çekilen bir fotoğrafını paylaşarak çok sert ifadeler kullandı.

Shay, "Ben de başbakanın arama zahmetine katlanmadığı yaslı ebeveynlerden biriyim. Oğlum kahramanların arasına düştü ve ölümüyle yüzlerce vatandaşın hayatını kurtardı. Ama uykusunda öldürülmüş ya da evinden kaçırılmış olsaydı bile, ahlaklı ve onurlu bir başbakan teselli etmek ve güç vermek için arardı. Ve bu olay onun gözetiminde gerçekleştiği için özür dilerdi. Ona kızgın değilim. Hem de hiç. Ondan nefret ediyorum, sefil adam” ifadelerini eski adıyla Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'te paylaştı.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





