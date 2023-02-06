Gelinim Mutfakta bugün neden yok? Gelinim Mutfakta saat kaçta başlıyor? 6 Şubat Kanal D yayın akışı

Kanal D'nin sevilen programı Gelinim Mutfakta bugün yayınlanmadı. Tüm yarışma takipçileri de Gelinim Mutfakta bugün neden yok? Gelinim Mutfakta saat kaçta başlıyor? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. Nursel Ergin'in sunumuyla ekrana gelen programda bu hafta eleme de yapılmamıştı.
Gelinim Mutfakta bugün yayınlanmadı. Programın yayınlanmama sebebi ise sosyal medyadan şöyle duyuruldu:
Geçmiş olsun Türkiye!
Kahramanmaraş merkez üslü gerçekleşen depremden ötürü yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, geride kalan kederli yakınlarına baş sağlığı dileriz…
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk Ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yaşamak Güzel Şey
22:15 Yaşamak Güzel Şey