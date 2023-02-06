Gelinim Mutfakta bugün neden yok? Gelinim Mutfakta saat kaçta başlıyor? 6 Şubat Kanal D yayın akışı

Kanal D'nin sevilen programı Gelinim Mutfakta bugün yayınlanmadı. Tüm yarışma takipçileri de Gelinim Mutfakta bugün neden yok? Gelinim Mutfakta saat kaçta başlıyor? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. Nursel Ergin'in sunumuyla ekrana gelen programda bu hafta eleme de yapılmamıştı.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN NEDEN YOK?

Gelinim Mutfakta bugün yayınlanmadı. Programın yayınlanmama sebebi ise sosyal medyadan şöyle duyuruldu:

Geçmiş olsun Türkiye!

Kahramanmaraş merkez üslü gerçekleşen depremden ötürü yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, geride kalan kederli yakınlarına baş sağlığı dileriz…

6 ŞUBAT KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk Ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yaşamak Güzel Şey

22:15 Yaşamak Güzel Şey



