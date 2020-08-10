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Gelinin annesi 'Hastalığım bilinirse kimse gelmez' dedi düğüne katıldı, koronavirüsü yaydı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2020 15:55 | Son Güncelleme

Bursa'da koronavirüs tanısıyla evde karantina altına alınan düğün sahibi anne; "Hastalığım bilinirse düğüne kimse gelmez" diyerek düğüne katıldı, virüsü bulaştırdı.

Gelinin annesi 'Hastalığım bilinirse kimse gelmez' dedi düğüne katıldı, koronavirüsü yaydı

Olay geçen hafta Bursa Yıldırım’da yaşandı. Yenidönem Gazetesi’nin haberine göre, Covid-19 testi pozitif olan düğün sahibi kızın annesi, "Hastalığım bilinirse düğüne kimse gelmez" diyerek bu durumu davetlilerden gizledi. Ancak bir süre sonra düğüne katılan misafirlerin bazılarında semptomlar ortaya çıktı.

Filyasyon ekipleri, ifadelerine başvurdukları hastalara, "Nerelere gittiniz, en son hangi toplu davete katıldınız, kimlerle temas ettiniz" sorularını yönelttikten sonra test yaptı.

ANNE KARANTİNADAYMIŞ

Test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından düğün sahipleri araştırılmaya başlanınca, düğün sahibi kızın annesinin pozitif vaka olduğu ve ev karantinasına alındığı belirlendi. Hastalık, düğüne katılan konuklara gelinin annesinden bulaşırken, resmi kayıtlara da ’Temas yeri düğün’ olarak geçti. Kadının "Hasta olduğum öğrenilirse düğüne kimse gelmez" dediği iddia edildi.

(İHA)

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