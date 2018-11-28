Gelinin yürek burkan hikayesi! Gözyaşlarınızı tutamayacaksınız

Nişanlısı Randy ile düğün fotoğraflarını Facebook hesabında paylaşan Debbie Gerlach binlerce kişiyi gözyaşlarına boğdu.

Nişanlısını düğüne çok az bir süre önce kaybeden Debbie, düğün fotoğraflarına nişanlısını photoshop yardımıyla ekletti.

Debbie, fotoğraflarla ilgili bir de mektup yayınladı. İşte herkesi ağlatmaya neden olan o mektup: “Bugün hayatımın en güzel günü olması gerekiyordu. Bugün en iyi arkadaşımla evlendiğim gün olmalıydı. Bugün, tüm ailemizin ve arkadaşlarımızın önünde Randy ve ben birbirimize olan sevgimizi bir kez daha ifade edecektik ve birbirimize ömür boyu birliktelik sözü verecektik.

Bugün onun eşi olacak, bayan Zimmerman olacaktım. Ancak onu talihsiz bir kazada kaybettim. Yalnız uyandım. Bugün hayatımın aşkıyla evlenemeyeceğim.

Ama her şeye rağmen gelinliğimi giydim, hayallerimi süsleyen insanla fotoğraflarda da olsa son kez yanyana olmak istedim. Bu yazıyı okuyan herkese seslenmek istiyorum. Lütfen, özellikle motosiklet sürücüleri daha dikkat etmeli. Dur tabelalarına uyun, dikkatli olun. Debbie, son sözünü ise, "Sonsuza dek her zaman, söz verdik" cümlesiyle bitirdi.

Sosyal medya kullanıcıları ise Debbi'ye destek mesajlarını iletirken kullanıcılar gözyaşlarını tutamadıklarını üzgün olduklarını ifade etti.

