Gelinlik alay konusu oldu! 'Kullanılmış tampona benziyor'

Her kadının hayali olarak görülen beyaz gelinlik, çoğu kadının en özendiği şeylerden biri olabilir. Ancak düğün günü için, en güzel en dikkat çekici gelinliğe sahip olmak bazen yanlış anlamalara sebep olabilir. Tıpkı bu 'utanç verici' olarak nitelendirilen gelinlik gibi.

Dressy Women adındaki bir web sitesinin online olarak sattığı gelinliğin viral olma nedeni, etek kısımlarının kırmızı renkten oluşmasıydı. Bir Facebook hesabında paylaşılan söz konusu gelinlik, kullanıcıların farklı yorumlar yapmasına yol açtı.

Klasik beyazdan kırmızıya doğru uzanan gelinlik, birçok kişide 'kullanılmış bir tamponu' çağrıştırdı. Kimi de dip boyası gelmiş bir gelinliğe benzetirken, 'bunu kim neden giysin? Bu gelinliğin moda olmamasını umuyorum' şeklinde yorumlar yaptı.





