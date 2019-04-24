KADIN

Gelinlik alay konusu oldu! 'Kullanılmış tampona benziyor'

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 24.04.2019 12:23 | Son Güncelleme

Bir moda evinin tasarladığı gelinlik, sosyal medya kullanıcılarının deyim yerindeyse diline düştü. Kullanılmış bir tampona benzetilen gelinlik için ''bunu kim neden giysin?' şeklinde yorumlar yapıldı.

Gelinlik alay konusu oldu! 'Kullanılmış tampona benziyor'

Her kadının hayali olarak görülen beyaz gelinlik, çoğu kadının en özendiği şeylerden biri olabilir. Ancak düğün günü için, en güzel en dikkat çekici gelinliğe sahip olmak bazen yanlış anlamalara sebep olabilir. Tıpkı bu 'utanç verici' olarak nitelendirilen gelinlik gibi.

3

Dressy Women adındaki bir web sitesinin online olarak sattığı gelinliğin viral olma nedeni, etek kısımlarının kırmızı renkten oluşmasıydı. Bir Facebook hesabında paylaşılan söz konusu gelinlik, kullanıcıların farklı yorumlar yapmasına yol açtı.

1

Klasik beyazdan kırmızıya doğru uzanan gelinlik, birçok kişide 'kullanılmış bir tamponu' çağrıştırdı. Kimi de dip boyası gelmiş bir gelinliğe benzetirken, 'bunu kim neden giysin? Bu gelinliğin moda olmamasını umuyorum' şeklinde yorumlar yaptı.

2

PARTNERİstanbul'a bir de böyle bakın! Herkesin toplandığı bu yol aslında...İstanbul'a bir de böyle bakın! Herkesin toplandığı bu yol aslında...
'Doğal Güzellik' deyip poz verdiler!'Doğal Güzellik' deyip poz verdiler!
Saçlarınızı her gün yıkıyorsanız dikkat!Saçlarınızı her gün yıkıyorsanız dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gelinlik Dressy Women

En Çok Okunan Haberler

Arka Sokaklar'da ayrılık şoku!

Arka Sokaklar'da ayrılık şoku!

Miray Daner'in şaşırtan değişimi!

Miray Daner'in şaşırtan değişimi!

Çukur dizisine sürpriz transfer!

Çukur dizisine sürpriz transfer!

Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer!

Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer!

İstanbullu Gelin'e veda gecesinde buluştular! Final için geri sayım başladı

İstanbullu Gelin'e veda gecesinde buluştular! Final için geri sayım başladı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alpaslan fedailerin başı oldu!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alpaslan fedailerin başı oldu!

İlginizi Çekebilir

Daha önce duymadınız! Bunları sır gibi saklıyorlar

Daha önce duymadınız! Bunları sır gibi saklıyorlar

Artık kulak deldirmek yerine piercing yaptırıyorlar!

Artık kulak deldirmek yerine piercing yaptırıyorlar!

Firma üretti ama, nasıl giyeceklerini bilemediler!

Firma üretti ama, nasıl giyeceklerini bilemediler!

Düşesin gizli silahı! Eltisinden daha çekici görünmek için...

Düşesin gizli silahı! Eltisinden daha çekici görünmek için...

Şaşkına çeviren liste! 'Ya askısız sütyen giyin ya da hiç giymeyin'

Şaşkına çeviren liste! 'Ya askısız sütyen giyin ya da hiç giymeyin'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koltuk altı kıllarını kesmeyen kadınlardan yeni akım: “Doğal Güzellik”

'Doğal Güzellik' deyip poz verdiler!

Saçlarınızı her gün yıkıyorsanız dikkat!

Saçlarınızı her gün yıkıyorsanız dikkat!

Aslında yararsız ancak kullanmaya devam ettiğimiz popüler güzellik ürünleri

Boşuna uğraşmayın! Hiçbir işe yaramıyor

Şaşkına çeviren güzellik yöntemi! Karın bölgesini streç fimle kaplayan kadın, takipçileri ikiye böldü

Şaşkına çevirdi! 'Ön sevişmeyi zora sokabilir'

Uzmanlar uyarıyor! Dudak dolgusu körlüğe ya da felce neden olabilir

Uzmanlar uyarıyor! Dudak dolgusu körlüğe ya da felce neden olabilir

Ameliyatsız yüz gençleştirme uygulamalarıyla zamana meydan okuyun!

Ameliyatsız estetik uygulamalarıyla...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.