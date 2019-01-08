HABER

Gemlik Belediye Başkanı, pazar yerinde file dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 18:20 | Son Güncelleme

GEMLİK Belediye Başkanı Refik Yılmaz, belediyenin ‘Filemizi Alalım.

Gemlik Belediye Başkanı, pazar yerinde file dağıttı

Feyzi SARIKAYA/GEMLIK (Bursa), (DHA)- GEMLİK Belediye Başkanı Refik Yılmaz, belediyenin ‘Filemizi Alalım. Çevremizi Koruyalım’ kampanyası kapsamında, pazar yeri girişinde vatandaşlara file dağıttı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca uygulamaya konulan paralı poşet uygulamasının ardından, Gemlik Belediyesi ‘Filemizi Alalım. Çevremizi Koruyalım’ isimli kampanya başlattı. Kampanya kapsamında ilçedeki pazar yerinin girişinde file dağıtan Belediye Başkanı Refik Yılmaz, plastik ve benzeri atıkların doğada bin yıldan fazla kaldığına dikkat çekti. Yaklaşık 2 bin adet fileyi, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar İslam ve Belediye personeli ile birlikte kısa sürede pazardakilere dağıtan Refik Yılmaz, çevreci kampanyanın önümüzdeki haftalarda da devam edeceğini vurguladı. Belediye Başkanı Refik Yılmaz, çevre konularındaki bilinçlendirme ve özendirme çalışmalarını da devam ettireceklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Gemlik Belediye Başkanı, pazar yerinde file dağıttıGemlik Belediye Başkanı, pazar yerinde file dağıttıGemlik Belediye Başkanı, pazar yerinde file dağıttıGemlik Belediye Başkanı, pazar yerinde file dağıttı

Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!
Üsküdar'da yangına müdahale eden itfaiye eri çatıdan düştü (1)Üsküdar'da yangına müdahale eden itfaiye eri çatıdan düştü (1)
Dikkat! Yarın o illerde okullara kar tatiliDikkat! Yarın o illerde okullara kar tatili
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a çok sert tepki!

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a çok sert tepki!

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

Bu sevişme sahneleri gündemden düşmüyor!

Bu sevişme sahneleri gündemden düşmüyor!

'Yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

'Yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

Meclis koridorları karıştı!

Meclis koridorları karıştı!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Didem Arslan'a hakaret eden CHP'li hakkında karar

Ünlü spikere hakaret eden CHP'li için karar!

Kar tatili haberleri peş peşe geliyor! Hangi illerde okullar tatil edildi?

Dikkat! Yarın o illerde okullara kar tatili

Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik görüşme ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik görüşme ile ilgili açıklama

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

İstanbul'da lüks alışveriş merkezlerinde yankesicilik yapan 3 hamile kardeş suçüstü yakalandı

3 kardeş 3'ü de hamile! Suçüstü yakalandılar

Meteoroloji'den zirai don uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.