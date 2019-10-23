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Gemlik Belediyesi her sokağa hizmet götürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 13:42 | Son Güncelleme

Gemlik Belediyesi, ilçede temizlik, park ve bahçeler ile sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Belediye Sağlık İşler Müdürlüğü ekipleri, son aylarda hız verdiği kedi ve köpek evlerine yenilerini ekledi.

Gemlik Belediyesi, ilçede temizlik, park ve bahçeler ile sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Belediye Sağlık İşler Müdürlüğü ekipleri, son aylarda hız verdiği kedi ve köpek evlerine yenilerini ekledi. Gemlik’in muhtelif noktalarına yerleştirilen barınaklar hayvan severlerin takdirini toplarken, beslenme odakları da sokaklarda yaşayan hayvanların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde gereken yerlere bırakıldı.
Hayvanların soğuk havalarda barınması için yerleştirilen evlerin hayvan severlerin koruması altında olduğu belirtilerek, Gemliklilerin bu kulübelere zarar verecek davranışlardan kaçınmaları istendi. Öte yandan beslenme odaklarına bırakılacak yemek artıklarının hayvanların sağlığına etkisine dikkat çekilerek, bu artıkların sokaktaki canlılara zarar vermeyecek, içinde plastik çatal, kaşık ya da kâğıt peçete gibi kalıntılar bulunmayan, küflü ya da bozuk gıdalar olmamasına dikkat edilmesi istendi. Gemlik Belediyesi’nin çalışmaları ile sokakta yaşayan hayvanların bu kışı daha rahat ve güvenli geçireceği bildirildi.
Öte yandan ilçe genelinde yeşillendirme, bank ve çardak temini ile parkların bakımını eksiksiz gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise Atatürk Stadı’nda çimlerin zarar gördüğü bölgelere yama çalışması gerçekleştirdi. Zamanla çimleri zarar gören bölgelere yeniden tohum atıldığı, bu bölgelerin kısa sürede yeniden yeşilleneceği ve stadın düzenli bir görünüme kavuşacağı, yama ve düzenleme çalışmalarının ilçede bulunan diğer sahalarda da devam edeceği bildirildi.
Sokaklar sürekli temizleniyor
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise temizlik ve yıkama faaliyetlerine devam etti. Ekipler Eşref Dinçer, Balıkpazarı ve Hamidiye mahallelerindeki sokak ve parklarda yıkama çalışmaları gerçekleştirdi. Özellikle whatsapp hattına gelen şikâyetlere hızla dönüş yapıldığını belirten Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, taleplere en hızlı şekilde cevap vererek daha temiz sokak, cadde ve parkları Gemliklilerin hizmetine sunmayı hedeflediklerini söylediler.

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