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Gemlik Belediyesi okul tuvaletlerini ilâçlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 16:42 | Son Güncelleme

Gemlik Belediyesi ekipleri, devlet okulları ile eğitim kurumlarının tuvaletlerinde düzenli ilâçlamalara devam ediyor.Eğitimli personel, tuvalet ve lavaboları dezenfekte ederek temiz bir ortam sağlarken, çeşitli olumsuz durumların da önüne geçiliyor.

Gemlik Belediyesi okul tuvaletlerini ilâçlıyor

Gemlik Belediyesi ekipleri, devlet okulları ile eğitim kurumlarının tuvaletlerinde düzenli ilâçlamalara devam ediyor.
Eğitimli personel, tuvalet ve lavaboları dezenfekte ederek temiz bir ortam sağlarken, çeşitli olumsuz durumların da önüne geçiliyor. Ayrıca ortak kullanım alanları olan okul bahçelerindeki çeşmelere de dezenfekte işlemi uygulanıyor.
Bulaşıcı hastalıkların önüne geçiliyor
İlâçlamanın düzenli olarak devam edeceğini söyleyen Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Hakan Uğur, bilhassa okulların temizliğine katkı yapmak için ilâçlamanın önemli bir faaliyet olduğunu belirtti. Uğur, “Gün içinde yüzlerce öğrencinin kullandığı bu alanların mikroplardan arınması, çocuklarımızın sağlığı için oldukça önemli. Personelimizin ilaçlama çalışmalarından olumsuz etkilenmemesi için gerekli güvenlik tedbirlerini sağlıyoruz. İşe uygun kıyâfet ve maske eşliğinde ilâçlama yapan çalışanlarımız ortak kullanım alanlarından faydalanan çocuklarımızın enfeksiyon ve diğer bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasına, yayılmasına engel oluyor. İlâçlama çalışmalarımız okullarımız ve diğer kamu kurumlarında düzenli olarak devam edecek” dedi.

Gemlik Belediyesi okul tuvaletlerini ilâçlıyor

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