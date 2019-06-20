HABER

Gemlik zeytini, üreticiler tarafından korunuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 11:35 | Son Güncelleme

BURSA'nın Gemlik ilçesinde yetişen ve kendine has tadıyla bir marka haline gelen Gemlik zeytini, sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Gemlik zeytini, üreticiler tarafından korunuyor

Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa),(DHA)- BURSA'nın Gemlik ilçesinde yetişen ve kendine has tadıyla bir marka haline gelen Gemlik zeytini, sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Gemlik zeytini üreticileri ise zeytinlerinin hologram ve coğrafi işaret etiketi ile satıldığını belirterek vatandaşları uyardı. Gemlik Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özden Çakır, “Üzerinde hologram ve coğrafi işaret etiketi olmayan Gemlik zeytini ambalajlı ürünlerin sahte olduğunu ve tüketicilerimizin bu zeytinleri tüketmemelerini önemle rica ediyorum” dedi.
Gemlik zeytinini tescilleyerek hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruyan Gemlik Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özden Çakır, 23 Eylül 2003 tarihinde Türk Patent Enstitüsü’ne başvuru yapılarak zeytinin coğrafi işaret alarak tescillendiğini söyledi. Gemlik zeytinin, dünyanın en özel ve güzel zeytini olduğunu iddia eden Çakır, "Hem lezzeti, hem kalitesi hem de sağlıklı olması ile sofraların en özel meyvesidir. Gemlikli binlerce aile tüm geçimini bu özel meyveden sağlamaktadır. Ancak tüketicimizi kandırarak Gemlik zeytini diye kalitesiz, tatsız, tuzsuz zeytin satmaya çalışan tüccarların önüne geçmek için hem müstahsilimizi hem de vatandaşımızı korumak için dünya markası olan Gemlik zeytinini tescilledik. Gemlik Ticaret Borsası olarak hologramlarda ve coğrafi işaret etiketi ile raflarda Gemlik zeytininin yer almasını sağladık. Üzerinde hologram ve coğrafi işaret etiketi olmayan Gemlik zeytini ambalajlı ürünlerin sahte olduğunu ve tüketicilerimizin bu zeytinleri tüketmemelerini önemle rica ediyorum” şeklinde konuştu.
TAVSİYELERDE BULUNULDU
Gemlik Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özden Çakır, coğrafi işaretin önemine vurgu yaparak, “Gemlik fidanlarını Gemlik coğrafi işaret sınırları dışında kullanmak suretiyle ürettikleri zeytinleri de 'Gemlik Zeytini' adı altında satabileceğini düşünen pek çok işletme ve tüccar bulunmaktadır. Ancak, tescilli ismin kullanımı 1995 tarih ve 555 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sınırlandırılmıştır. Sinai mülkiyet 67-69 kanunları çerçevesinde denetlemeye tabidir. Gemlik zeytini ‘menşei adı’ ile koruma altında olduğu için üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerin hepsinin tescilde belirtilen coğrafi sınırlar içerisinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu nedenle Akhisar ilçesinde ya da Adana ilinde yetiştirilen bir Gemlik fidanından elde edilen zeytinlere işlendikten sonra Gemlik zeytini adını vermek kanunen suç teşkil etmektedir. Tüketicilerin Mart 2014 tarihinden itibaren satın almış oldukları Gemlik zeytininin orijinal ürün olup olmadığını anlamak için ambalajındaki hologramlı ve logolu etikete bakmaları yeterli olacaktır” dedi. Coğrafi işaret korumasının amaç ve faydalarından biri de, coğrafi işaret ibarelerinin, gerekli özelliklere haiz olmayan sahte ürünler üzerinde kullanılmasının önüne geçilerek, tüketicinin yanıltılmasına engel olunması, dolayısıyla tüketicinin korunmasına yardımcı olmaktadır.
COĞRAFİ İŞARET KULLANAN 30 FİRMA VAR
Gemlik zeytini için coğrafi işarete yönelik olarak 30 firma hologram uygulamasını kullanıyor. Hologram kullanan firmalar Gemlik Ticaret Borsası resmi internet sitesinde belirtiliyor. Tüketiciler Gemlik zeytini coğrafi işaretli ürünlere yerel ve ulusal marketlerin şarküteri bölümlerinde, zeytin satan firmaların internet sitelerinde, zeytin satışı yapan toptancı sitelerinden ve Gemlik Ticaret Borsası internet sitesinden ulaşabiliyor.

FOTOĞRAFLI

Gemlik zeytini, üreticiler tarafından korunuyorGemlik zeytini, üreticiler tarafından korunuyorGemlik zeytini, üreticiler tarafından korunuyorGemlik zeytini, üreticiler tarafından korunuyor

PARTNERYatak pozu olay yarattı! Yeni sevgilisiyle...Yatak pozu olay yarattı! Yeni sevgilisiyle...
İkinci el otomobil satıcıları, 30 Haziran'ı bekliyorİkinci el otomobil satıcıları, 30 Haziran'ı bekliyor
Hazırlanan proje ile artık bu kanyonun ismi değişecekHazırlanan proje ile artık bu kanyonun ismi değişecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'

'Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı!

Nereye kaçacaklarını şaşırdılar! Vatandaşların yağmurla imtihanı

Sığınakta isimleri bulunan PKK'lılara operasyon! 6 kişi yakalandı

Sığınakta isimleri bulunan PKK'lılara operasyon!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı! Polis havaya ateş açtı

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

Sel Araklı'yı tanınmaz hale getirdi!

Sel Araklı'yı tanınmaz hale getirdi!

Estetik yüzünden tanınmaz hale geldi!

Eski fotoğrafını gören inanamıyor! Tanınmaz hale geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.