Gemlikspor Cumhur Aydın’la devam dedi

Gemlikspor’da olağan üstü kongre kararı alınması sonrasında Cumhur Aydın başkanlığa seçildi.

Cumhur Aydın dışında bir isim adaylığını açıklamadı. Yapılan olağanüstü kongreye kulüp üyelerinin yarısından fazlası iştirak etti. Gemlikspor’un yeni yönetimi Cumhur Aydın başkanlığında oluştu. Gemlikspor tesislerinde yapılan kongrede Cumhur Aydın yeniden başkan seçilirken, yönetimde de önemli revizyona gidildiği görüldü.

Yönetim şu isimlerden oluştu: Cumhur Aydın, Osman Kayaalp, Emin Doğru, Kazım Bulut, Ferhat Orhan, Eral Aktay, Erdem Yücelen, Furkay Ceylan, Mert Duraklı, Mahir Dağ.

Denetim kurulu: Cemal Küçük, Yılmaz Hocaoğlu, Ali Aksoy.



