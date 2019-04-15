Gemlik’te bahar temizliği

Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yaz ayları öncesiilçe genelinde bahar temizliği seferberliği başlattı.

Bu kapsamda periyodik temizliğin hâricinde ilçenin bütün mahalle, cadde ve sokakları temizlenirken, ekipler süpürme ve sulama araçları ile ilçeyi pırıl pırıl yapıyor. Ata Mahallesi Gemsaz mevkiinde Ata Mahallesi Muhtarı Mualla Çiğdem ve azalarının da katıldığı bahar temizliğinde, bölgedeki yabanî otların yanı sıra, kurumuş ve kötü görünüm arz eden bitkilerle cadde ve sokakların tamamı temizlik işleri müdürlüğü ekipleri tarafından tek tek elden geçirildi.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın talimatıyla ilçe genelinde bahar temizliğine başlandığını açıklayan Belediye Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Dedetürk, hem süpürme hem de yıkama işlemlerinin ilçenin bütün mahalle, cadde ve sokaklarını kapsayacağını söyledi. Ayrıca çöp konteynırlarının da temizlenip dezenfekte edileceğini belirten Dedetürk, “Bahar temizliği ile Gemlik sokakları pırıl pırıl olacak” dedi.



