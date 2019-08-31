Gemlik’te on binler festival coşkusuna ortak oldu

5. Uluslar arası Gemlik Zeytini Festivali çeşitli etkinlikler ve konserler ile başladı. Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen ve 30 Ağustos Zafer Bayramı ile başlayan Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali açılışı büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleşti. Festivalin ilk günü resmi programlar ile başlarken gün boyu süren etkinliklerle devam etti. On binlerce Gemliklinin katıldığı Resul Dindar konseri ile coşku ve eğlence zirveye çıktı.

5. Uluslar arası Gemlik Zeytini Festivali 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ile başladı. Sabah saat 09.00’da gerçekleşen resmi törenin ardından program festival için Gemlik’te olan kardeş Şehir Romanya Navodari Belediyesi heyeti Kumla ve Karacaali ziyaretleri ile devam etti. Romanya heyeti ilke olarak Gemlik Belediyesi’nin turistik gezi treni ile Kumla turu yaptı. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın da katıldığı gezinin ardından heyet MHP Gemlik İlçe Başkanlığı’nın davetlisi olarak Karacaali’de öğle yemeğinde buluştu. Yemeğe, Gemlik Belediyesi eski başkanları Fatih Mehmet Güler ve Mehmet Turgut da katıldı.

"Zafer Korteji’ne klasik otomobiller eşlik etti"

Festival etkinlikleri saat 16.30’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Gemlik Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya ve yürütme kurulu üyelerince sunulan çelengin ardından Engelsiz Kafe önünde Zafer Korteji için toplanıldı. Korteje siyah ve yeşil zeytin kostümü giyen maskotlar ile çok sayıda klasik otomobil eşlik etti. Maskotlar özellikle çocukların büyük ilgisi ile karşılaştı. Öte yandan önce köy kooperatifleri ve kadın girişimcilerin traktörleri arkasında ise klasik otomobillerin geçtiği, ardından ise Gemlik Belediyesi Bandosu ve ilçe protokolünün yürüdüğü kortej İstiklal Caddesi boyunca Gemliklilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. "Kadın girişimciler festivale damga vurdu"

İskele Meydanı’nda son bulan Zafer Korteji’nin ardından Zeytin Festivali’nde yer alan stantların açılışı gerçekleşti. İlçe protokolünün kurdele kesmesinden sonra tüm stantlar tek tek ziyaret edildi. Köy kooperatifleri, zeytin işletmeleri ile kadın girişimcilerin stantlarını ziyaret eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’a Kaymakam Vekili Dr. Yalçın Yılmaz Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk, Gemlik Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Gemlik Ticaret Odası Başkanı Paşa Ağdemir, , Gemlik Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır, Gemlik Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mustafa Doğan, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Prof. Dr. Lale Karabıyık, Erkan Aydın, Bosna Zavidovici Belediye Başkanı Haşim Mujanovic, Navodari Belediye Başkanı Florin Chelaru ile siyasi parti ilçe başkanları eşlik etti.

"Coğrafi işaret ve lisanslı depoculuğa vurgu yapıldı"

Stantları tek tek ziyaret eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ve beraberindeki heyet Gemlik tipi zeytin sorununa değinerek Gemlik’te üretilmeyen ama Gemlik adı kullanılarak satılan zeytine dikkat çekti. Ürünü iyileştirirken üreticinin de yüzünü güldürecek çalışmaların başladığını belirten Sertaslan coğrafi işaret kullanımına ve lisanslı depoculuğa vurgu yaptı.

"Başkan Sertaslan, “barışın ve huzurun kentini hep birlikte inşa ediyoruz”

Festival konuşmalar ile devam etti. Açılış konuşmasını yapan Gemlik Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya “festival bahane, birlik, beraberlik ve kardeşlik şahane” derken Çetinkaya’dan sonra TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı ile Bursa Büyükşehir Başkanvekili Süleyman Çelik de kürsüye çıktı. Kısa bir konuşma yapacağını söyleyerek sözlerine başlayan Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik’in 413 kilometrekarelik bir ilçe olduğunu belirterek küçük bir alanda 81 vilayetten gelmiş 100 bini aşkın insanın kardeşçe yaşadığını belirtti. Başkan Sertaslan sözlerini şöyle sürdürdü, “Gemlik iki milyonu aşkın zeytin ağacı, 35 kilometreyi aşkın sahili ile 126 fabrikası ve içindeki limanıyla, kadın erkek çoluk çocuk hep beraber yaşadığımız ilçemiz. Gemlik Marmara’nın incisi, Zeytin’in başkenti olacak dedik. Siz de bize destek verdiniz. Beş yıllık süre içinde bu kardeşinizi söylediklerimizi gerçekleştirmek için alın teri akıtırken, beni ve tüm siyasi partilerimizi sizler için daha iyi bir Gemlik inşa etmek için çalışırken göreceksiniz.”