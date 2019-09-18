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Genç çift nikah törenini huzurevinde yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 15:35 | Son Güncelleme

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan Jandarma Astsubay Fazlı Öztürk ile bir bankada çalışan Melek Şahin, 75. Yıl Bafra Huzurevi'nde düzenlenen nikah töreni ile dünyaevine girdi

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan Jandarma Astsubay Fazlı Öztürk ile bir bankada çalışan Melek Şahin, nikah törenlerini huzurevinde gerçekleştirdi.

Fırsat buldukça 75. Yıl Bafra Huzurevi'ne giderek burada kalanlarla sohbet eden 29 yaşındaki Fazlı Öztürk ile aynı yaştaki Melek Şahin, hayatlarını birleştirmeye karar verdi.

Öztürk'ün nikah törenlerini huzurevinde yapma fikrini söylediği müstakbel eşi, öneriyi sıcak karşıladı.

Bunun üzerine Öztürk, huzurevi yönetimiyle iletişime geçerek düşüncesini aktardı.

Huzurevi yönetiminin de olumlu yaklaşmasıyla Öztürk ile Şahin, nikah için hazırlıklarını tamamladı.

Huzurevinin bahçesinde düzenlenen törende nikahın kıyılmasının ardından evlilik cüzdanı, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen tarafından geline verildi.

Daha sonra yeni evli çift ile davetliler, müzik eşliğinde eğlendi.

Fazlı Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, fırsat buldukça eşiyle huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret ettiklerini söyledi.

Evlilik kararı aldıklarında bu mutlu günlerinde onlarla beraber olmak istediklerini belirten Öztürk, "Biz onların mutlu gününde yanlarında oluyoruz, onlar da bizim mutlu günümüzde yanımızda olsun istedik. Yaşlılarımızı önemsiyor, onların mutlu olmasını istiyoruz. Anılarında yer almak istiyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz." dedi.

Melek Şahin de mutlu günlerini huzurevinde yaşamanın çok anlamlı olduğunu vurgulayarak, "Yakın zamanda arkadaşlarını kaybettiler. Biraz olsun o kötü anıyı akıllarından silmek, mutlu bir gün yaşatmak için huzurevinde evlenmeye karar verdik. Mutluyuz." diye konuştu.

Huzurevi sakinlerinden Şahin Dursun ise Fazlı Öztürk ile Melek Şahin'in huzurevinde evlenmelerinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirerek, "Bu iyi kalpli çocuklarımız inşallah ömürleri boyunca mutlu olur." ifadesini kullandı.

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Bafra Huzurevi

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