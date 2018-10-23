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"Genç Çiftçi Akademisi"nde ilk ders zili çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 13:30 | Son Güncelleme

Ziraat Bankası tarafından geliştirilen Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi'nde ilk ders zili Ankara'da çaldı

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası tarafından geliştirilen Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi'nde ilk ders zili Ankara'da çaldı.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, akademi, gençlerin tarıma olan ilgisini artırmak, tarımsal üretim ve yatırım yapmayı öğretmek, eğitimli ve bilinçli genç çiftçiler yetiştirmek ve gençlere tarım alanında girişimcilik bilincini kazandırmak amacıyla geliştirildi.

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi, geçen ay Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokolle hayata geçirilirken büyükbaş süt hayvancılığı konusunda ilk başvuruların alınmaya başlandığı duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf, eylül ayında tanıtımını yaparak başvuru almaya başlanılan Genç Çiftçi Akademisi'ne sektör temsilcileri ve gençlerin ilgi gösterdiğini belirtti. Pişmaf, "Pilot olarak belirlediğimiz Ankara’da büyükbaş süt hayvancılığı konusundaki programa bine yakın başvuru aldık. Bu başvurular içinden yirmi kişilik ilk sınıfımızı oluşturduk ve dün ilk ders zilimizi çaldık." değerlendirmesini yaptı.

Pişmaf, Genç Çiftçi Akademisi’nin ilk sınıfında yer alan gençlerin böyle bir programa kabul edilmelerinden dolayı hayli heyecanlı olduklarını aktararak, ilk dersin katılımcı genç çiftçi ve çiftçi adaylarıyla tanışmaya ve Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi'nin vizyonunu paylaşmaya ayrıldığını, katılımcı gençlerden aldıkları enerjinin ve gözlerindeki heyecanın kendilerini daha da cesaretlendirdiğini vurguladı.

Kısa süre sonra farklı illerde de başvuru almaya başlayacaklarını belirten Pişmaf, şu bilgileri verdi:

"Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi'nin pilot uygulamasını Ankara’dan ve büyükbaş süt hayvancılığı konusuyla başlattık. Programa katılmak için başvuru süresi bulunmuyor, başvurular her zaman açık ve başvuru sahibi kendisi için uygun olan dönemi de belirtiyor. Ankara’daki program için başvurmuş olan ve bundan sonra başvuracak gençlerimiz sonraki sınıflar için değerlendirilecek.

Diğer bazı şehirlerdeki üniversitelerimizle görüşmelerimiz devam ediyor. Kısa süre sonra farklı illerimizde de öncelikle yine büyükbaş süt hayvancılığı konusunda başvuruları alıp, eğitimleri başlatmayı ve diğer taraftan da uygun yerlerde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile örtüaltı tarımı konularındaki eğitim programlarını da uygulamaya almayı hedefliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Genç Çiftçi Akademisi ziraat bankası

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