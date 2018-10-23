"Genç Çiftçi Akademisi"nde ilk ders zili çaldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf, eylül ayında tanıtımını yaparak başvuru almaya başlanılan Genç Çiftçi Akademisi'ne sektör temsilcileri ve gençlerin ilgi gösterdiğini belirtti. Pişmaf, "Pilot olarak belirlediğimiz Ankara’da büyükbaş süt hayvancılığı konusundaki programa bine yakın başvuru aldık. Bu başvurular içinden yirmi kişilik ilk sınıfımızı oluşturduk ve dün ilk ders zilimizi çaldık." değerlendirmesini yaptı.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, akademi, gençlerin tarıma olan ilgisini artırmak, tarımsal üretim ve yatırım yapmayı öğretmek, eğitimli ve bilinçli genç çiftçiler yetiştirmek ve gençlere tarım alanında girişimcilik bilincini kazandırmak amacıyla geliştirildi.

Pişmaf, Genç Çiftçi Akademisi’nin ilk sınıfında yer alan gençlerin böyle bir programa kabul edilmelerinden dolayı hayli heyecanlı olduklarını aktararak, ilk dersin katılımcı genç çiftçi ve çiftçi adaylarıyla tanışmaya ve Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi'nin vizyonunu paylaşmaya ayrıldığını, katılımcı gençlerden aldıkları enerjinin ve gözlerindeki heyecanın kendilerini daha da cesaretlendirdiğini vurguladı.

Kısa süre sonra farklı illerde de başvuru almaya başlayacaklarını belirten Pişmaf, şu bilgileri verdi:

"Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi'nin pilot uygulamasını Ankara’dan ve büyükbaş süt hayvancılığı konusuyla başlattık. Programa katılmak için başvuru süresi bulunmuyor, başvurular her zaman açık ve başvuru sahibi kendisi için uygun olan dönemi de belirtiyor. Ankara’daki program için başvurmuş olan ve bundan sonra başvuracak gençlerimiz sonraki sınıflar için değerlendirilecek.

Diğer bazı şehirlerdeki üniversitelerimizle görüşmelerimiz devam ediyor. Kısa süre sonra farklı illerimizde de öncelikle yine büyükbaş süt hayvancılığı konusunda başvuruları alıp, eğitimleri başlatmayı ve diğer taraftan da uygun yerlerde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile örtüaltı tarımı konularındaki eğitim programlarını da uygulamaya almayı hedefliyoruz."

