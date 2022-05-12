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  4. Genç farelerden alınıp yaşlı farelere aktarıldı! Şaşırtıcı sonuç

Genç farelerden alınıp yaşlı farelere aktarıldı! Şaşırtıcı sonuç

12.05.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni bir araştırma, genç farelerden alınan beyin omurilik sıvısının, yaşlı farelere aktarılarak, yaşlılardaki hafıza fonksiyonunu geliştirebileceğini ortaya koydu. Omurilik sıvısının aktarımı sonrası hafıza fonksiyonunun artma ihtimali bilim dünyasında heyecana neden oldu. Bilim insanları bu adımın heyecan verici olsa da henüz yeterli olmadığını ve konuyla ilgili daha fazla çalışma yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Genç farelerden alınıp yaşlı farelere aktarıldı! Şaşırtıcı sonuç

Nature dergisindeki çalışmada, genç farelerin beyin omurilik sıvısındaki bir proteinin, beyin fonksiyonlarını koruyan hücreleri artırmaya yardımcı olabileceği belirlendi.

Araştırma ekibi, genç farelerdeki beyin omurilik sıvısını, doğrudan yaşlıların beynine aktardı. Bunun, yaşlı farelerde nöronların iletkenliğini artırdığı, böylece hatırlama sürecini geliştirdiği kaydedildi.

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HAFIZAYLA İLGİLİ HÜCRELERİ ETKİLEYEBİLİYOR

Beyin omurilik sıvısının, normal beyin gelişimi için gerekli olan temel iyon ve besin maddelerinden oluşan bir karışım olduğunu aktaran araştırmacılar, bunun, beyin sağlığının bir göstergesi olduğuna işaret ediyor. Ancak memeliler yaşlandıkça, sıvının bileşiminde bazı değişiklikler oluyor ve bu değişiklik hafızayla ilgili hücreleri etkileyebiliyor.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde Boston Çocuk Hastanesi'nden Nörobiyolog Maria Lehtinen, bu çalışmanın, temel bilim perspektifinde oldukça heyecan verici olduğunu ifade ederek, daha fazla çalışmanın yürütülmesi gerektiğini vurguladı.


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