Genç girişimci pembe tezgahıyla sanayiye renk kattı: Gobit ekmeği satıyor...

Elazığ Sanayisi Sitesinde dört tekerlekli pembe tezgahıyla dikkat çeken 20 yaşındaki İkranur Türk, kendi elleriyle hazırladığı gobit ekmeğini satıyor.

Pembe önlük ve eldivenleriyle hijyene büyük önem veren genç girişimci, ekmeklerin içine haşlanmış yumurta, roka, domates, soğan ve maydanoz koyarak kendine özgü bir lezzet sunuyor.

"BİR KADIN OLARAK NEDEN OLMASIN DEDİM VE BAŞLADIM"

Bu işi yapma fikrinin, daha önce yanında çalıştığı işletme sahibi ve eşinin Ankara sanayisinde gördükleri bir lezzeti Elazığ'a taşımak istemesinden doğduğunu dile getiren Türk, "Bana ‘Yapabilir misin' diye sordular. Ben de bir kadın olarak neden olmasın dedim ve başladım" diyerek girişim hikayesini anlattı. Sanayiye farklı bir hava katan Türk'ün tezgahı, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Özellikle genç yaşı, enerjisi ve pembe tezgahıyla dikkat çeken Türk, hem esnafa hem de kadın girişimcilere ilham oluyor.

"HER YER SİMSİYAH, PEMBE İSE RESMEN BURADA PARLIYOR"

Sanayide ilk günleri olmasına rağmen esnaflardan olumlu dönüşler aldığını ve bundan dolayı mutlu olduğunu dile getiren genç girişimci Türk, " Uzun yıllardır kafe-restoran sektöründe çalışıyorum. Son çalıştığım işletmenin sahibi ve eşinin Ankara sanayisinin çok tükettiği ve sevdiği bir lezzeti, Elazığ sanayisine getirmek istediklerini ve ‘Yapabilir misin’ diye sordular. Ben de bir kadın girişimci olarak yapabileceğimi düşündüm. Bugün ikinci günüm. Çevremdeki bütün esnaflar gayet olumlu yaklaşıyor. Görenler şaşırıyor çünkü sanayi bölgesindeyiz, erkek yoğunluklu bir yerde. Tek kadın girişimci ve işletmeciyim. Hem çok seviniyorlar hem mutlu oluyorlar. Ben de bu geri dönüşlerden gurur duyuyorum. Gobit ekmeğin içerisinde domates, roka, soğan, maydanoz ve çeşitli baharatlar var. Tabii ki ana malzememiz olan haşlanmış yumurta var. Her damak zevkine uyabilecek bir lezzet. Hem sabah kahvaltıda hem öğle yemeğinde hem de akşam yemeğinde tüketebiliyorlar. Aynı zamanda konsepti oluştururken, yine sanayide tek kadın işletmeci olduğum için, dikkat çekecek bir renk tercih etmek istedim. Bunda da pembeye karar kıldık. Önlüğüm, eldivenim, arabam ve logolarımda farklı farklı tonlarda pembeler bulunuyor. Bu renk katma işi buradaki esnafların da çok hoşuna gitti. Çünkü sanayideyiz, her yer simsiyah. Pembe, resmen burada parlıyor" dedi.

"GOBİT EKMEĞİNİ ÇOK MERAK ETTİM"

Sanayide çalışan ve Gobit ekmeğini merak edip tadan Eyüp Ateş, " Dünden beri gobit ekmeğini çok merak ettim. Bugün denemek istedim. Deneyeceğim eğer hoşuma giderse her sabah kahvaltısında yiyeceğim. Sanayide ilk defa görüyorum. Burada farklı bir şey görmek çok güzel bir şey. Zamanla farklı şeylerle karşılaşmak güzel bir şey arasında. Tezgah da güzel ve tatlı bir tezgah. Ablanın da eline sağlık, müşterilerine çok kıymet veriyor. Allah işini kolaylaştırsın. Hayırlı işler olsun" şeklinde konuştu.

Sanayi esnaflarından Hasan Aydın ise genç girişimci kadının sanayiye renk kattığını ve gobit ekmeğinin içindeki ürünleri tercih ettiği için mutlu olduğunu kaydetti.

Kaynak: İHABu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır