KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Kadın Tv

Genç girişimci pembe tezgahıyla sanayiye renk kattı: Gobit ekmeği satıyor...

Elazığ Sanayi Sitesi’nde sıradan bir sabah, artık alışılmışın dışında bir renk ve enerjiyle başlıyor. Sanayinin arasında dikkat çeken pembe bir tezgah, hem göze hem damağa hitap ediyor. Bu tezgahın arkasında ise, kendi elleriyle hazırladığı gobit ekmeğiyle sanayinin yeni yıldızı haline gelen 20 yaşındaki genç girişimci İkranur Türk var.

Genç girişimci pembe tezgahıyla sanayiye renk kattı: Gobit ekmeği satıyor...

Elazığ Sanayisi Sitesinde dört tekerlekli pembe tezgahıyla dikkat çeken 20 yaşındaki İkranur Türk, kendi elleriyle hazırladığı gobit ekmeğini satıyor.

Genç girişimci pembe tezgahıyla sanayiye renk kattı: Gobit ekmeği satıyor... 1

Pembe önlük ve eldivenleriyle hijyene büyük önem veren genç girişimci, ekmeklerin içine haşlanmış yumurta, roka, domates, soğan ve maydanoz koyarak kendine özgü bir lezzet sunuyor.

Genç girişimci pembe tezgahıyla sanayiye renk kattı: Gobit ekmeği satıyor... 2

"BİR KADIN OLARAK NEDEN OLMASIN DEDİM VE BAŞLADIM"

Bu işi yapma fikrinin, daha önce yanında çalıştığı işletme sahibi ve eşinin Ankara sanayisinde gördükleri bir lezzeti Elazığ'a taşımak istemesinden doğduğunu dile getiren Türk, "Bana ‘Yapabilir misin' diye sordular. Ben de bir kadın olarak neden olmasın dedim ve başladım" diyerek girişim hikayesini anlattı. Sanayiye farklı bir hava katan Türk'ün tezgahı, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Özellikle genç yaşı, enerjisi ve pembe tezgahıyla dikkat çeken Türk, hem esnafa hem de kadın girişimcilere ilham oluyor.

Genç girişimci pembe tezgahıyla sanayiye renk kattı: Gobit ekmeği satıyor... 3

Genç girişimci pembe tezgahıyla sanayiye renk kattı: Gobit ekmeği satıyor... 4

"HER YER SİMSİYAH, PEMBE İSE RESMEN BURADA PARLIYOR"

Sanayide ilk günleri olmasına rağmen esnaflardan olumlu dönüşler aldığını ve bundan dolayı mutlu olduğunu dile getiren genç girişimci Türk, " Uzun yıllardır kafe-restoran sektöründe çalışıyorum. Son çalıştığım işletmenin sahibi ve eşinin Ankara sanayisinin çok tükettiği ve sevdiği bir lezzeti, Elazığ sanayisine getirmek istediklerini ve ‘Yapabilir misin’ diye sordular. Ben de bir kadın girişimci olarak yapabileceğimi düşündüm. Bugün ikinci günüm. Çevremdeki bütün esnaflar gayet olumlu yaklaşıyor. Görenler şaşırıyor çünkü sanayi bölgesindeyiz, erkek yoğunluklu bir yerde. Tek kadın girişimci ve işletmeciyim. Hem çok seviniyorlar hem mutlu oluyorlar. Ben de bu geri dönüşlerden gurur duyuyorum. Gobit ekmeğin içerisinde domates, roka, soğan, maydanoz ve çeşitli baharatlar var. Tabii ki ana malzememiz olan haşlanmış yumurta var. Her damak zevkine uyabilecek bir lezzet. Hem sabah kahvaltıda hem öğle yemeğinde hem de akşam yemeğinde tüketebiliyorlar. Aynı zamanda konsepti oluştururken, yine sanayide tek kadın işletmeci olduğum için, dikkat çekecek bir renk tercih etmek istedim. Bunda da pembeye karar kıldık. Önlüğüm, eldivenim, arabam ve logolarımda farklı farklı tonlarda pembeler bulunuyor. Bu renk katma işi buradaki esnafların da çok hoşuna gitti. Çünkü sanayideyiz, her yer simsiyah. Pembe, resmen burada parlıyor" dedi.

Genç girişimci pembe tezgahıyla sanayiye renk kattı: Gobit ekmeği satıyor... 5

Genç girişimci pembe tezgahıyla sanayiye renk kattı: Gobit ekmeği satıyor... 6

"GOBİT EKMEĞİNİ ÇOK MERAK ETTİM"

Sanayide çalışan ve Gobit ekmeğini merak edip tadan Eyüp Ateş, " Dünden beri gobit ekmeğini çok merak ettim. Bugün denemek istedim. Deneyeceğim eğer hoşuma giderse her sabah kahvaltısında yiyeceğim. Sanayide ilk defa görüyorum. Burada farklı bir şey görmek çok güzel bir şey. Zamanla farklı şeylerle karşılaşmak güzel bir şey arasında. Tezgah da güzel ve tatlı bir tezgah. Ablanın da eline sağlık, müşterilerine çok kıymet veriyor. Allah işini kolaylaştırsın. Hayırlı işler olsun" şeklinde konuştu.

Genç girişimci pembe tezgahıyla sanayiye renk kattı: Gobit ekmeği satıyor... 7

Genç girişimci pembe tezgahıyla sanayiye renk kattı: Gobit ekmeği satıyor... 8

Sanayi esnaflarından Hasan Aydın ise genç girişimci kadının sanayiye renk kattığını ve gobit ekmeğinin içindeki ürünleri tercih ettiği için mutlu olduğunu kaydetti.

Genç girişimci pembe tezgahıyla sanayiye renk kattı: Gobit ekmeği satıyor... 9

Genç girişimci pembe tezgahıyla sanayiye renk kattı: Gobit ekmeği satıyor... 10

Genç girişimci pembe tezgahıyla sanayiye renk kattı: Gobit ekmeği satıyor... 11

Genç girişimci pembe tezgahıyla sanayiye renk kattı: Gobit ekmeği satıyor... 12

Genç girişimci pembe tezgahıyla sanayiye renk kattı: Gobit ekmeği satıyor... 13

Kaynak: İHABu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Oyuncak bebek ile herkesi kandırdı! Oyuncak bebek ile herkesi kandırdı!
Gerçek röntgende ortaya çıktı! Tıp tarihine geçti...Gerçek röntgende ortaya çıktı! Tıp tarihine geçti...

Anahtar Kelimeler:
Elazığ kadın girişimci sanayi sitesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.