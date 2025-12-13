KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Çürüyünce çöpe atmayın: Bu domatesler kullanılırsa çok değerli!

Görünümü bozulduğu için çoğu zaman çöpe atılan domateslerin aslında sanıldığından çok daha işlevsel olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, hafif çürümeye başlayan domateslerin doğru şekilde değerlendirildiğinde hem mutfakta hem de bahçede kullanılabileceğini belirterek, bu alışkanlığın gıda israfını azaltmada önemli bir rol oynadığını vurguladı. İşte detaylar..

Çürüyünce çöpe atmayın: Bu domatesler kullanılırsa çok değerli!
Sedef Karatay

Görünüşü bozulduğu için çöpe attığınız domatesler aslında pek çok alanda değerlendirilebiliyor. Uzmanlara göre hafif yumuşamış, ezilmiş ya da kabuğu kararmaya başlayan domatesler doğru yöntemlerle kullanıldığında hem tasarruf sağlıyor hem de gıda israfını azaltıyor.

Çürüyünce çöpe atmayın: Bu domatesler kullanılırsa çok değerli! 1

GIDA İSRAFI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Gıda israfının ciddi boyutlara ulaştığı günümüzde, mutfakta en sık ziyan edilen ürünlerin başında domates geliyor. Kısa sürede yumuşayan ve çürümeye başlayan domatesler, çoğu zaman kontrol edilmeden çöpe atılıyor.

HAFİF ÇÜRÜMÜŞ DOMATESLER KULLANILABİLİR

Uzmanlar, tamamen küflenmemiş ve kötü kokmayan domateslerin çöpe atılmasının büyük bir hata olduğunu belirtti. Hafif çürümüş ya da şeklini kaybetmiş domatesler, doğru şekilde temizlendiğinde güvenle değerlendirilebilir.

Çürüyünce çöpe atmayın: Bu domatesler kullanılırsa çok değerli! 2

DOĞAL SOS VE ÇORBALARA DÖNÜŞEBİLİR

Kabukları kararmaya başlayan domatesler, bozuk kısımları ayıklandıktan sonra yüksek ısıda pişirilerek sos yapımında kullanılabiliyor. Bu domateslerle makarna ve pizza sosu hazırlanabildiği gibi, lezzetli bir domates çorbası da yapılabiliyor.

BAHÇE VE SAKSI TOPRAĞI İÇİN DOĞAL GÜBRE

Çürümüş domateslerin bir diğer kullanım alanı ise bitki bakımı. Organik madde bakımından zengin olan bu domatesler, toprağa karıştırıldığında doğal gübre görevi görüyor. Özellikle sebze ve çiçek yetiştirenler için besleyici bir katkı sağlıyor.

Çürüyünce çöpe atmayın: Bu domatesler kullanılırsa çok değerli! 3

KÜÇÜK ADIMLAR BÜYÜK FARK YARATIYOR

Uzmanlar, tüketicilerin yalnızca görünüşü bozulan ürünleri hemen çöpe atmak yerine alternatif kullanım alanlarını öğrenmesinin önemine dikkat çekiyor. Bu tür küçük alışkanlıkların, uzun vadede hem çevreyi koruduğu hem de aile bütçesine katkı sağladığı vurgulanıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
8 erkek adayı geride bıraktı: Hayvancılık da yapıyor!8 erkek adayı geride bıraktı: Hayvancılık da yapıyor!
Büyük şirkete 'pudra' davası: 40 milyon dolar cezaBüyük şirkete 'pudra' davası: 40 milyon dolar ceza

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
domates gübre domates çorbası çürük domates
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.