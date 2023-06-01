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Genç hemşirenin ölümünde çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı! Görüntülerini çekip...

01.06.2023 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da doktor sevgilisi Halil İbrahim A.'nın (43) oturduğu rezidansın balkonundan düşen hemşire Saliha Tuncel (25) hayatını kaybetti. Tuncel'in şüpheli ölümüyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında tutuklanan hastanenin mali işler uzmanı ve icra kurulu üyesi Çiğdem Ö.'nün, Tuncel'i, sevgilisi olduğu öne sürülen doktor T.C. ile eve girerken çekilen görüntülerle tehdit ettiği iddia edildi. Hastanenin sahibi ve başhekimi doktor T.C. de gözaltına alındı. İşte detaylar...

Genç hemşirenin ölümünde çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı! Görüntülerini çekip...

Özel bir hastanede çalışan hemşire Saliha Tuncel, 24 Mayıs günü saat 01.00 sıralarında aynı hastanede görevli doktor sevgilisi Halil İbrahim A.'nın oturduğu rezidansın 7'nci katındaki daireden 3'üncü katın balkonuna düştü. Hastaneye kaldırılan Tuncel, kurtarılamadı.

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DOKTOR SEVGİLİ SERBEST

Olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Halil İbrahim A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürerken, Halil İbrahim A. ile çiftin çalıştığı hastanenin mali işler uzmanı ve icra kurulu üyesi olan Çiğdem Ö. gözaltına alındı. Halil İbrahim A. bu kez adli kontrol ile serbest bırakıldı. Çiğdem Ö. ise 'tehdit ve şantaj' suçlamasıyla tutuklandı.

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TEHDİT İDDİASI

Tutuklanan Çiğdem Ö.'nün, doktor ve hemşirenin çalıştığı hastanenin sahibi ve başhekimi olan doktor T.C. ile sevgili oldukları belirtildi. Özkan'ın, T.C. ile Saliha Tuncel'in birlikte eve girdiklerine dair görüntülerle hemşireyi tehdit ettiği öne sürüldü.

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TELEFONLARI İNCELEMEYE ALINDI

Soruşturma kapsamında ayrıca Halil İbrahim A., Çiğdem Ö. ve Saliha Tuncel'in cep telefonlarının inceleme altına alındığı belirtildi. Dün de soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılığı tarafından keşif yapıldı.

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BAŞHEKİM GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında daha önce ifadesine başvurulan hastanenin sahibi ve başhekimi doktor T.C., gözaltına alındı. T.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Doktor Hemşire Aksaray Rezidans

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