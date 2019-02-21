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Genç iletişimciler, usta foto muhabirleriyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 17:58 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) Başkanı ve Hürriyet Gazetesi Foto Muhabiri Rıza Özel ile Depo Photos Yayın Yönetmeni Tolga Adanalı, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 'Usta Buluşmaları Konferansı'nda, genç iletişimcilerle bir araya geldi.

Genç iletişimciler, usta foto muhabirleriyle buluştu

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) Başkanı ve Hürriyet Gazetesi Foto Muhabiri Rıza Özel ile Depo Photos Yayın Yönetmeni Tolga Adanalı, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 'Usta Buluşmaları Konferansı'nda, genç iletişimcilerle bir araya geldi.
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin konferans salonunda düzenlenen 'Usta Buluşmaları Konferansı'na; alanında dünyanın önemli isimleri arasında yer alan, İran asıllı Fransız fotoğrafçı Manoocher Deghati, TFMD Başkanı ve Hürriyet Gazetesi Foto Muhabiri Rıza Özel ile Türkiye'nin en büyük kolektif fotoğraf ajansı Depo Photos'un Yayın Yönetmeni Tolga Adanalı konuk oldu. Konferansta konuşan Rıza Özel ve Tolga Adanalı, öğrencilere haber fotoğrafına değer katan unsurları, haber fotoğrafı seçiminde dikkat edilmesi gereken konuları ve çektikleri fotoğrafların hikayelerini anlattı.
3 BİN 384 FOTOĞRAF YARIŞTIRILACAK
TFMD hakkında bilgilendirmede bulunan Rıza Özel, 'Yılın Basın Fotoğrafları' adlı yarışmada, 3 bin 384 fotoğrafın yarıştırılacağını söyledi. İlk kez bu yıl Ara Güler adına üniversitelerin iletişim fakülteleri ile güzel sanatlar fakültesi fotoğraf bölümü öğrencileri arasında yarışma düzenlendiğini anlatan Özel, okul hayatına devam eden öğrencilerin özenmesini amaçladıklarını söyledi.
'BASIN FOTOĞRAFÇILIĞINA İLGİYİ CANLI TUTUYORUZ'
Türkiye'nin en köklü fotoğraf yarışmasını düzenlediklerini ve 'Yılın Basın Fotoğrafları'nın, medyanın en prestijli ödülleri arasında yer aldığını belirten TFMD Başkanı Özel, "34 yıldır aralıksız düzenlediğimiz bu organizasyon, yalnızca bir yarışma ve ödül töreninden ibaret değil. Jürisinde konuk ettiğimiz dünyanın önde gelen isimlerini Türk turizminin başkentinde ağırlarken, bu bölgenin değerlerini de gösterme fırsatı buluyoruz. Dünyada ve Türkiye'de alanlarında söz sahibi isimleri, üniversite gençliği ile buluşturuyoruz. Yıl boyunca sergilerimiz, basılı yayınlarımız, söyleşilerimiz, eğitim çalışmalarımız, pek çok farklı alandaki etkinlik ve hayata geçirdiğimiz sosyal projelerimizle basın fotoğrafçılığına ilgiyi canlı tutuyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

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