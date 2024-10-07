Genç kadın doğal vücudunun 'normal' olduğunu gösterdi! Gururla göbek sarkmasını sergiledi

Sosyal medya akışlarımızda ne kadar 'mükemmel' fotoğraflar yer alırsa alsın, pek çok kadın düz bir karına veya istediği vücut tipine sahip değil. Instagram'da 2,5 milyon takipçiye sahip olan The Bird's Papaya kullanıcı isimli Sarah Nicole Landry, sosyal medyada kendini sevmeyi teşvik etmesiyle tanınıyor.

VÜCUT POZİTİFLİĞİNE TEŞVİK EDİYOR

Landry, kendini sevme mesajını yaymak için iç çamaşırı ve mayoyla vücudunu sergilemekten ve insanları vücutlarını sevmeye teşvik etmekten hoşlanıyor.

Yakın zamanda karnı hakkında konuşan fenomen dürüst paylaşımı ile hayranlarını şaşkına çevirdi. Sarah, izleyicilerine bunun tuhaf olup olmadığını veya çocukluğumuzda bu tür görüntülerden korunup korunmadığımızı sordu.

"BİZ FARKLIYIZ"

Sarah, "Dürüst olmak gerekirse, yorulduğum için repost ediyorum. Her gün sayısız insana bedenlerimizin hayata farklı tepki verdiğini açıklamaktan yoruldum. Biz farklıyız. Genetiğimiz, derimiz, hepsi... Birinin vücudunu, bir başkasının vücudunun 'olması gerektiği' konusunda bir ölçüt olarak kullanmak, hepimizin kaybettiği bir oyundur. Hepimiz aynı şekilde yaşasaydık, aynı yiyecekleri yeseydik, aynı egzersizleri yapsaydık, aynı sayıda çocuk sahibi olsaydık, tahmin edin ne olurdu? Yine de birbirimizden farklı görünürdük." şeklinde yazdı.

Ünlü fenomen kıvrımlı kadınlar için bir ilham kaynağı olmaktan gurur duyuyor ve genellikle gizli tutulan şeyleri sergilemeye hevesli. Diğer kadınların kendilerini daha az izole hissetmelerini sağlamak için, herkesin vücudunun 'normal' olduğunu hissetmesini sağlamaya çalışıyor.

Sosyal medya yıldızı, gönderisine 100 binden fazla beğeni aldı. Takipçilerinden birçoğu da konuyla ilgili kişisel düşüncelerini paylaştı.

Bir takipçi, "Gerçekten de plajda iki parçalı bikini giymemin sebebi sensin. Gerçekten de, milyonlarca insan üzerindeki etkilerin sayesinde biraz olsun rahatlayıp herkes gibi hayatın tadını çıkarabiliyorum." şeklinde yorum yaptı.