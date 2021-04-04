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Genç kadın doğum gününde evinde ölü bulundu

04.04.2021 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da genç bir kadın, doğum gününde evinde ölü olarak bulundu.Olay, Samsun’un Ladik ilçesi Akpınar Mahallesi’nde bugün meydana geldi.

Genç kadın doğum gününde evinde ölü bulundu

Samsun’da genç bir kadın, doğum gününde evinde ölü olarak bulundu.
Olay, Samsun’un Ladik ilçesi Akpınar Mahallesi’nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki Meral K. doğum gününde evinde ölü olarak bulundu. Genç kadının ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Covid temaslı olarak evinde karantina altında bulunduğu öğrenilen Meral K.’nin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Genç kadının cesedinden Covid-19 testi için sürüntü alındıktan sonra test sonucunun belli olmasının ardından otopsi işlemlerine başlanacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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