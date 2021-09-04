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  4. Genç kadın yatağında ölü bulundu! Son paylaşımı dikkat çekti

Genç kadın yatağında ölü bulundu! Son paylaşımı dikkat çekti

04.09.2021 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da Gülseda Karagülle (28), arkadaşıyla birlikte kaldığı evde yatağında ölü bulundu. Karagülle'nin kısa bir süre önce sosyal medya hesabında 'Ruhum hayatımdan yoruldu' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

Genç kadın yatağında ölü bulundu! Son paylaşımı dikkat çekti

Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi 726 Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Evde birlikte kaldıkları Gülseda Karagülle'nin yatağında hareketsiz yattığını fark eden arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Karagülle'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Karagülle'nin kaldığı odada yapılan incelemede çekmecede bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

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Genç kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Karagülle'nin kısa süre önce sosyal medya hesabından 'Ruhum hayatımdan yoruldu' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya antalya
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