HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Genç kadına sosyal medyadan 'Tanışalım' yazdı, canından oldu

Genç kadına sosyal medyadan 'Tanışalım' yazdı, canından oldu

26.05.2023 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da dehşete düşüren bir cinayet olayı yaşandı. Lastikçilik yapan 2 çocuk babası Hüseyin E. (32), iddiaya göre müşterisi olan Selda U.'ya (32) sosyal medya üzerinden 'Tanışalım' yazdı. Selda U.'nun erkek arkadaşı Çağlar K. (28), bu mesajı görünce kıskançlık krizine girdi. Kız arkadaşıyla birlikte lastikçi dükkanına giden zanlı, Hüseyin E.'ye kurşun yağdırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hüseyin E. hayatını kaybetti. İşte olayın detayları...

Genç kadına sosyal medyadan 'Tanışalım' yazdı, canından oldu

Kan donduran olay, Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selda U. (32) sanayi sitesinde Hüseyin E.’nin (32) çalıştığı lastikçi dükkanına giderek aracının lastiğini tamir ettirdi. Genç kadın Instagram hesabında lastikçi dükkanını etiketleyip teşekkür etti. İddiaya göre lastikçi çalışanı Hüseyin E., genç kadına "Tanışalım" şeklinde mesaj yazdı.

e9f06c05-698c-44dc-846d-c935d5e07334

Selda U.’nun erkek arkadaşı Çağlar K. (28), Hüseyin E.’nin sosyal medya üzerinden kız arkadaşına attığı mesajı görünce tepki gösterip Selda U. ile tartıştı. Çağlar K., kız arkadaşı ile birlikte konuşmak için lastikçi dükkanına gitti. Burada Hüseyin E. ile tartışan Çağlar K., tabancayla şahsı belinden yaraladı. 2 çocuk babası Hüseyin E., kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

b0574d29-265f-47b6-8083-954275b5fd44

Olay yerinden kaçan Çağlar K. ve kız arkadaşı Selda U. ise, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan Çağlar K. ve Selda U., bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ehliyetini kaptırmıştı! Dikkat çeken karar: "Emsal niteliğinde"Ehliyetini kaptırmıştı! Dikkat çeken karar: "Emsal niteliğinde"
'Montaj video' tartışmaları.... 'Gerek var mıydı?' diye soruldu!'Montaj video' tartışmaları.... 'Gerek var mıydı?' diye soruldu!
Babala TV'deki programa damga vurdu! Kaftancıoğlu...Babala TV'deki programa damga vurdu! Kaftancıoğlu...
Anahtar Kelimeler:
cinayet sosyal medya Samsun

En Çok Okunan Haberler

İkinci el Togg'un fiyatı gündem oldu! Harekete geçildi

İkinci el Togg'un fiyatı gündem oldu! Harekete geçildi

Emekli bayram ikramiyesinde zam kesinleşti!

Emekli bayram ikramiyesinde zam kesinleşti!

2. tur kararı merakla bekleniyordu! "Ülkemize hayırlı olsun"

2. tur kararı merakla bekleniyordu! "Ülkemize hayırlı olsun"

Yüzde 11,6 damgasını vurdu! 'Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?'

Yüzde 11,6 damgasını vurdu! 'Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?'

Sinan Oğan'dan canlı yayında Ali Babacan'a gönderme

Sinan Oğan'dan canlı yayında Ali Babacan'a gönderme

Yurt dışı oyları Ankara’da! Uçaklardan indi, tırlarla taşındı! İşte o anlar…

Yurt dışı oyları Ankara’da! Uçaklardan indi, tırlarla taşındı! İşte o anlar…

İlginizi Çekebilir

"Sonuçta erkeksin" yorumu gündem olmuştu! Üstsüz poz geldi

"Sonuçta erkeksin" yorumu gündem olmuştu! Üstsüz poz geldi

Klozetin içinde gördüğü manzaraya inanamadı! “Bana doğru tısladı”

Klozetin içinde gördüğü manzaraya inanamadı! “Bana doğru tısladı”

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Ünlü oyuncunun cansız bedeni yerin altındaki sandıktan çıktı

Ünlü oyuncunun cansız bedeni yerin altındaki sandıktan çıktı

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.