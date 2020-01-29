Genç kadının 'pizza aşkı' bunu da yaptırdı!

ABD hava kuvvetlerinde çalışan eski bir asker olan Aleen N. Johnson şu sıralar sosyal medya hesabından paylaştığı ateşli pozlarla gündemde.

Johnson genç yaşından bu yana psikolojik sorunlarla mücadele ediyordu. Bu sorunları aşmakta en büyük dayanağının ise spor yapmak ve pizza yemek olduğunu öne sürüyor. 24 yaşındaki genç kadın kendini daha güçlü hissetmek için kalçasına büyük bir dilim pizza dövmesi yaptırmış.

Sosyal medya hesabından 'The Fit Pizza Girl' mahlasıyla birbirinden seksi pozlar paylaşan kadın şimdiden erkek dergilerinin gözdesi olmuş durumda.

"15 yaşımda diğer öğrenciler tarafından uğradığım taciz ve zorbalık nedeniyle ilk kez intihara kalkıştım.

Psikolojik yardım almak yerine bu işi kendi kendine çözmeye karar verdim. 2013 yılında ABD ordusuna katıldım. Fakat bu süreçte psikolojim daha da kötüleşti. Asker olarak yaşanan depresyon, anksiyete problemleri kolay dillendirilmiyor" diyen 'Pizza Kız' ikinci kez intihar girişimde bulunduğunu söyledi.

Bir süre hastanede yattıktan sonra depresyona teslim olmamaya karar veren kadın kurtuluşu spor yapmakta ve pizza yemekte bulmuş.

"Herkes bana 'neden pizza?' diye soruyor. Ben de onlara 'neden olmasın ki?' diyorum. Bizi hayatta dirayetli kılan şeyler hep en küçük şeylerdir" diyen genç kadın benzer psikolojik problemler yaşayanlara destek olmak istediğini söylüyor.

