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Genç kalmanın sırrı damarlardan geçiyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 23.06.2019 02:01 | Son Güncelleme

Uzmanlar genç kalmanın sırrının damarlardan geçtiğini söyledi. Doğumla başlayan yaşlanma sürecinin aslında büyük ölçüde damarların yaşlanması olduğuna dikkat çeken Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi Dahiliye Uzmanı Dr. Cemal Nuri Gürbüz, uzun yaşayıp genç kalma ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Genç kalmanın sırrı damarlardan geçiyor

Takvim yaşı ilerledikçe daha çok sorgulanır yaşlanmak ya da yaşlanmamak. Yirmili yaşlardaki birine, “Maşallah, çok genç görünüyorsun” dendiğini duydunuz mu hiç? Hatta otuzlu yaşlardaki birine de pek yapılmaz böyle bir iltifat. Çünkü zaten gençtir onlar, genç görünmeleri normaldir. Kırklı yaşlardan itibaren başlar bu tür konuşmalar. Genç görünmek ya da görünmemek o yaşlarda önem taşımaya başlayıp gitgide daha önemli hale gelir. Yıllar geçtikçe genç görünmekten çok, sağlıklı olmak ön plana çıkmaya başlar. Peki yaşlanmak nedir, nasıl yavaşlatılır, sağlıklı yaşlanmanın sırları nelerdir?" dedi.
Yaşlanma kaçınılmaz olsa da hızının önemli olduğunu vurgulayan Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi Dahiliye Uzmanı Dr. Cemal Nuri Gürbüz, doğumla birlikte başlayan sürecin aslında büyük ölçüde damarların yaşlanması, damarların yaşlanmasının ise dokuların yaşlanması, eskimesi ve yıpranması olduğunu söyledi. Gürbüz, "Vücudumuzdaki tüm dokular damarlarla beslendiğine göre damarlar, daha doğrusu damarların iç yüzeyi yıprandıkça dokular da yıpranır" dedi.

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Hücre zarlarının ve genetik şifrelerimizi taşıyan DNA’ların yapısının bozulmasının kanser dahil bir çok kronik hastalığın temel sebepleri olduğunu belirten Gürbüz, "Damarların iç yüzeyinin sağlığı yaşlanmanın hızını belirler. Kronik inflamasyon yani doğumla başlayıp ömür boyu sürüp giden mikropsuz iltihap, endoteldeki yıpranmanın ve dolaylı olarak birçok kronik hastalığın yanı sıra yaşlanma sürecinin de sebebidir" dedi.

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MODERN TIBBIN YANINDA TECRÜBELERDEN DE İSTİFADE EDİN

Gürbüz, "Amerikan Kalp Cemiyeti’nin (AHA) tavsiyelerine göre tansiyon 120 / 80 veya altında tutulmalı, total kolesterol 200’ün altında tutulmalı. Açlık kan şekeri 100’ün altında olmalı, haftada en az 150 dakika ılımlı egzersiz veya en az 75 dakika daha sıkı egzersiz yapılmalı. Meyve, sebze, tahıl, fındık, baklagiller, balık, kanatlı hayvan eti tüketilmeli. Tuz, şeker, kırmızı et, margarin tüketimi sınırlandırılmalı. Vücut kitle indeksi 25’in altında tutulmalı. Sigara içilmemeli. Amerikan Kalp Cemiyeti, bu 7 maddenin tamamına veya 6 ’sına uyabilenlerin, hiçbirine veya sadece birine uyanlara nazaran damarlarının sağlıklı yaşlanma şansının 10 kat daha iyi olduğunu açıklamış bulunuyor. Şimdi gelelim Tunceli’nin bir köyünde yaşayan 126 yaşındaki köylünün hayata dair tavsiyelerine. Rastlantıya bakın ki, onun da sağlıklı yaşlanma ile ilgili 6 tavsiyesi var. Şehirde yaşamak hayatı kısaltır. Para kazanmak hayatınızın en önemli hedefi olursa mutlu olmanız imkânsızdır. Mutlu olamazsanız sağlıklı da olamazsınız. Aynı anda iki konuyu birden çözmeye çalışmayın. Birini çözün ya da çözemeyin, öteki konuya ondan sonra sıra gelsin. Miskin miskin oturan insan çabuk çöker. İnsanları sevin, konuşun, dinleyin, gülün, güldürün. Tıka basa yemeyin, ama aç da kalmayın. Modern tıbbın söyledikleriyle binlerce yıl içinde oluşmuş kültürel birikim ve deneyimlerin söyledikleri arasında sizce fark var mı? Bana sorarsanız, en önemli fark, AHA’nın önerilerinde stres faktöründen bahsedilmemiş olmasıdır. Oysa stres, modern dünyada belki de en büyük sağlık risklerinden biridir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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