Genç kız evinde başından vuruldu 

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Buca ilçesinde, evinde başından vurulmuş halde bulunan Tuğçe Baran (22) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Kuruçeşme Mahallesi 202/5 sokakta meydana geldi. İddiya göre, bugün öğlen saatlerinde Tuğçe Baran'ın evinden silah seslerini duyan ve kısa süre sonra bir kişinin kaçtığını gören mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, eve girdiklerinde Baran'ı başından vurulmuş şekilde buldu. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan Baran, Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan genç kız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz gencin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Çevredekilerin silah sesinin ardından bir kişinin evden kaçark uzaklaştığı bilgisi üzerine polis şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için evin yakınında bulunan güvenlik ve mobese kameralarını da incelemeye aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

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