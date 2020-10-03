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  4. Genç kız pencereden atlayıp motosiklet hırsızlarını neye uğradığını şaşırttı

Genç kız pencereden atlayıp motosiklet hırsızlarını neye uğradığını şaşırttı

İLGİNÇ HABERLER  | 03.10.2020 15:36 | Son Güncelleme

Antalya’da motosiklet çalmaya çalışan iki hırsızı fark eden genç bir kız, pencereden atlayıp motosikleti hırsızların elinden kurtardı. Genç kızı görünce neye uğradıklarını şaşıran hırsızlar, motosikleti bırakıp kaçtılar. O anlar apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 30 eylül Cuma günü Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

GENÇ KIZ PENCEREDEN ATLAYIP HIRSIZLARI DURDURDU

Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın bahçesindeki motosikleti çalmaya giren birisi yaşı küçük 2 kişinin motosikleti kaçıracağı sırada onları fark eden genç bir kız pencereden atlayarak motosikletin önüne geçti. Neye uğradığını şaşıran hırsızlar, genç kızın saldırısından sakınmak için motosikleti bırakarak kaçmaya başladı. Hırsızları püskürten genç kızın o anları apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler beğeni yağmuruna tutuldu.

(İHA)

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