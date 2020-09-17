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Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!

DÜNYA HABERLERİ  | 17.09.2020 16:41 | Son Güncelleme

Somali'nin başkenti Mogadişu'da 19 yaşındaki Hamdi Mohamed Farah, 11 erkek tarafından toplu tecavüze uğradıktan sonra 6 katlı bir binadan aşağıya atılarak öldürüldü.

Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!

Somali'nin başkenti Mogadişu'da 19 yaşındaki Hamdi Mohamed Farah, 11 erkek tarafından toplu tecavüze uğradıktan sonra öldürüldüğü belirtildi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, 19 yaşında öğrenci olduğu ifade edilen Farah'ın arkadaşı tarafından başkent Mogadişu’nın Wabari bölgesindeki bir yere davet edildiği kaydedildi.

TUZAK KURUP, TECAVÜZ ETTİLER

Arkadaşının davet ettiği yere giden Farah'ın 11 kişiden oluşan bir grup erkek tarafından tecavüze uğradığı ve 6 katlı binadan aşağıya atılarak öldürüldüğü kaydedildi.

Farah’ın yakınları ise genç kızın, geçtiğimiz cuma öğle saatlerinde evden çıktığını ve daha sonra Farah’ın cesedinin Medina Hastanesi’ndeki morgda olduğunu öğrendikleri bir telefon aldıklarını belitrtti. Polis yaptığı açıklamada geçtiğimiz pazartesi günü olayla ilgili 11 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. Genç kızın öldürülmesi ülkede infiale yol açarken, olayla ilgili bir çok siyasetçi ve halk tepki gösterdi.

Somali’de 19 yaşındaki genç kız toplu tecavüze uğradıktan sonra 6 katlı binadan atılarak öldürüldü

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