Genç kıza korkunç işkence! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

Kan donduran olay dünyada yankı uyandırdı. İşte yaşananlar...

1 / 13 Aralarında hemcinslerinin de olduğu 4 kişi tarafından kaçırılan 19 yaşındaki engelli kız adeta korku filmini yaşadı.

2 / 13 Avustralya'nın Sydney kentinde yaşayan Kayla Kendrigan isimli genç kız, korkunç bir işkenceye maruz kaldı.

3 / 13 Dünya gündemini sarsan olayda Kayla, gözü kapatılıp sandalyeye bağlandıktan sonra sopayla dövüldü, vücudu yakıldı. Yapılanlarla yetinmeyen caniler engelli kızın saçlarını kesip bacaklarını bıçakladı!

4 / 13 Olay görüntüleri kaydedip Facebook'ta yayınlayan işkenceciler, bu videoyla kendilerini ele vermiş oldu.

5 / 13 Ortalamanın altında bir öğrenme kapasitesi olan ve sol kolunun alt kısmı olmayan genç kız, yapılan işkencelerin ardından Windsor Köprüsü'nden aşağı atıldı.

6 / 13 Kolları ve bacakları bağlanarak suya atılan genç kız neyseki yüzerek kıyıya ulaşmayı başardı.

7 / 13 Olayların ardından saldırganların 22 yaşındaki Matthew Lewthwaite, 19 yaşındaki Brooke Brown, 17 yaşındaki bir kız ve 16 yaşındaki bir erkek olduğu öğrenildi ve 4 kişilik grup güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

8 / 13 Gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılan 4 kişinin de 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

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