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Genç kıza korkunç işkence! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

DÜNYA HABERLERİ  | 28.09.2018 09:44 | Son Güncelleme

Avustralya’nın Sydney kentinde yaşayan Kayla Kendrigan isimli 19 yaşındaki genç kızın başına gelenler korku filmlerini aratmadı.

Kan donduran olay dünyada yankı uyandırdı. İşte yaşananlar...

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Aralarında hemcinslerinin de olduğu 4 kişi tarafından kaçırılan 19 yaşındaki engelli kız adeta korku filmini yaşadı.
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Avustralya'nın Sydney kentinde yaşayan Kayla Kendrigan isimli genç kız, korkunç bir işkenceye maruz kaldı.
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Dünya gündemini sarsan olayda Kayla, gözü kapatılıp sandalyeye bağlandıktan sonra sopayla dövüldü, vücudu yakıldı. Yapılanlarla yetinmeyen caniler engelli kızın saçlarını kesip bacaklarını bıçakladı!
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Olay görüntüleri kaydedip Facebook'ta yayınlayan işkenceciler, bu videoyla kendilerini ele vermiş oldu.
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Ortalamanın altında bir öğrenme kapasitesi olan ve sol kolunun alt kısmı olmayan genç kız, yapılan işkencelerin ardından Windsor Köprüsü'nden aşağı atıldı.
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Kolları ve bacakları bağlanarak suya atılan genç kız neyseki yüzerek kıyıya ulaşmayı başardı.
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Olayların ardından saldırganların 22 yaşındaki Matthew Lewthwaite, 19 yaşındaki Brooke Brown, 17 yaşındaki bir kız ve 16 yaşındaki bir erkek olduğu öğrenildi ve 4 kişilik grup güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
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Gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılan 4 kişinin de 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.
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Anahtar Kelimeler:
işkence Avustralya

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