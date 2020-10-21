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Genç kızı takip edip taciz eden zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 17:16 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesinde 17 yaşındaki genç kızı takip ederek tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Genç kızı takip edip taciz eden zanlı tutuklandı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde 17 yaşındaki genç kızı takip ederek tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Zanlının, "Alkollüydüm, yanlışlıkla göğüslerini elledim, pişmanım" dediği öğrenildi.
Olay, 17 Ekim Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi İnönü Bulvarı’nda meydana geldi. Kaldırımda yürüyen 17 yaşındaki A.G.’yi, 100 metre mesafeyle takip eden bir şüpheli, iddiaya göre genç kızı taciz etti. Genç kızın şikayetçi olması üzerine, polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, taciz şüphelisinin Zeki A. (23) olduğunu tespit etti.
Şüpheli Zeki A., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Zeki A.’nın ifadesinde, "Alkollüydüm, yanlışlıkla göğüslerine elledim, pişmanım" dediği öğrenildi.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Zeki A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceyhan M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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