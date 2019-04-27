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Genç kızın, araçların önüne yatan köpeği kaldırmak için ikna çabası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 13:41 | Son Güncelleme

Tunceli’de araçların önüne yatan sokak köpeğini bir genç kız ikna ederek yoldan uzaklaştırdı.

Tunceli’de araçların önüne yatan sokak köpeğini bir genç kız ikna ederek yoldan uzaklaştırdı. İsmi öğrenilemeyen genç kızın ikna çabaları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Tunceli-Ovacık karayolunda araçların önüne yatan sokak köpeğini gören genç bir kız yanına gitti. Köpekle ilgilenen genç kız,hayvanı yoldan uzaklaştırmaya çalıştı. Bir süre yanından geçen araçlara aldırış etmeden yolda yatmaya devam eden köpek, genç kızın uğraşları sonucu yoldan uzaklaştı.
Köpeği ikna ettikten sonra uzaklaşan genç kızın, ikna çabası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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