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  4. Genç kızın iç çamaşırlarını çaldı! Güvenlik kamerasına takıldı

Genç kızın iç çamaşırlarını çaldı! Güvenlik kamerasına takıldı

08.11.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da, bir evin önüne asılı kadın iç çamaşırını çalan şüpheli güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kamera görüntülerini inceleyen polis, arama çalışmaları başlattı.

Yıldırım ilçesinin Arabayatağı Mahallesi'ndeki bir binanın giriş katında oturan aile, kurutmak için pencerelerinin önüne çamaşır astı. Sokaktan geçerken asılı çamaşırlara bir süre çevreyi kontrol ederek yaklaşan şüpheli, bunların arasında bulunan kadın iç çamaşırlarını alarak uzaklaştı.

GENÇ KIZ, KAMERADA GÖRDÜ

Hırsızlığı çamaşırlarını toplamaya gelen T.Y. fark etti. Topladıkları arasında çamaşırlarını bulamayan genç kız, güvenlik kameralarından çalındığını gördü.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Polis merkezine giderek şikayetçi olan T.Y, görüntüleri de sosyal medyada paylaştı.

Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi arama çalışmalarını başlattı.

(DHA)

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Bursa
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