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Genç kızın korkunç ölümü! Yaptığı hata canından etti

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 04:54 | Son Güncelleme

Adana'da apartmanın 7. katındaki dairesine anahtarını içeride unuttuğu için balkondan girmeye çalışan genç kız düşerek öldü.

Genç kızın korkunç ölümü! Yaptığı hata canından etti

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki apartmanın 7. katından bir kadının düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 21 yaşındaki B.K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

APARTMAN BOŞLUĞUNDAKİ BALKONDAN DAİRESİNE GEÇMEYE ÇALIŞTI

Genç kadının, anahtarını içeride unuttuğu için apartman boşluğundaki balkondan kendi dairesinin balkonuna geçmeye çalıştığı sırada düştüğü anlaşıldı.

Ekipler, olay sırasında B.K'nin yanında bulunduğu ileri sürülen kişiyi ifade işlemleri için Fatih Polis Merkezi'ne götürdü.

Genç kadının cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (AA)

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