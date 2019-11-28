HABER

Genç Parti'den Cem Uzan açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 21:41 | Son Güncelleme

  GENÇ Parti sözcüsü ve hukuk müşaviri  Metin Altmışkara, Fransa'da yaşayan iş adamı ve Genç Parti'nin Eski Genel Başkanı Cem Uzan’ın, Türkiye’ye geri dönmesiyle ilgili hukuki süreci başlattıklarını söyeldi.

Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK//İSTANBUL, (DHA) GENÇ Parti sözcüsü ve hukuk müşaviri Metin Altmışkara, Fransa'da yaşayan iş adamı ve Genç Parti'nin Eski Genel Başkanı Cem Uzan’ın, Türkiye’ye geri dönmesiyle ilgili hukuki süreci başlattıklarını söyeldi. Altmışkara, yargılamaların yenilenmesi için ilgili mahkemelere başvurduklarını ifade ederek, yargılama süreci biter bitmez Uzan'ın Türkiye'ye döneceğini söyledi.

Altmışkara, düzenlediği basın toplantısında, "Uzan yargılamalarına katılan 4 dosyadaki 26 Hakimin 16’sı FETÖ’cüdür ve mahkum olmuşlardır. Meslekten ihraç edilmiş, ve FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatı/iltisakı nedeniyle firardadırlar" dedi

YENİDEN YARGILAMA BAŞVURULARI YAPILDI

Cem Uzan'ın Türkiye'ye dönüşü ile ilgili hukuki sürecin Genç Parti tarafından başlatıldığını vurgulayan Altmışkara, şöyle devam etti:

"Bu durumda Cem Uzan’a karşı verilen onama kararları ve mahkumiyetleri yargılamanın yenilenmesi şartlarından olan görev suçunu oluşturmaktadır. Yapılan yargılamalar sonucunda iki kez takipsizlik kararı verilmesi, yargılama öncesi ve sırasında alınan raporların bazıları lehte, bazılarının aleyhte olması karşısında uzlaştırıcı, çelişkileri giderici raporlar alınmadan hüküm tesis edilmesi Ceza Mahkemesi Kanunu anlamında yargılanmanın yenilenmesi nedeni olarak yeni olay ve yeni deliller olarak müracaat sebebi yapılmıştır. Yargılamaya katılan hakimlerin görev suçu işlemeleri karşısında nesnel ve öznel tarafsızlıklarını yitirdiği kanaatindeyiz. Bu bağlamda yeniden yargılama başvuruları ilgili mahkemeye yapılmıştır. Genç Parti Başkanı Cem Uzan’ın Türkiye’ye dönüşü ile ilgili hukuki süreci başlatmış ve 27.11.2019 tarihinde Pamukova Sulh Ceza, Pamukova Asliye Ceza, İstanbul 7. Ağır Ceza ve İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemelerine yargılamaların yenilenmesi talepli müracaatlarda bulunulmuştur."

PARTNERDepreme yakalandı! 'İnançlı biri olduğum için...'Depreme yakalandı! 'İnançlı biri olduğum için...'
İşte Süper Loto'da kazandıran numaralarİşte Süper Loto'da kazandıran numaralar
Vali Kaymak’tan çok önemli uyarı: “Maganda kültürüne son verelim”Vali Kaymak’tan çok önemli uyarı: “Maganda kültürüne son verelim”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Attığı tweet olay olmuştu! Mehmet Aslan hakkında karar verildi

Attığı tweet olay olmuştu! Mehmet Aslan hakkında karar verildi

Slime hamuru yine ortaya çıktı, zabıtalar tek tek topladı

Slime hamuru yine ortaya çıktı, zabıtalar tek tek topladı

Barzani'den çok önemli PKK açıklaması: Onaylamıyoruz!

Barzani'den çok önemli PKK açıklaması: Onaylamıyoruz!

Erdoğan'dan Alevi ailenin kapısının işaretlenmesine tepki

Erdoğan'dan Alevi ailenin kapısının işaretlenmesine tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
28 Kasım 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

Cinsel istismarla aranan zanlı güzellik merkezinde yakalandı

Çocuk istismarından aranan zanlı güzellik merkezinde yakalandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Macron'a yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Macron'a yanıt

Mardin’de trafik kazası: 2’si polis 7 yaralı

Mardin'de feci kaza! Yaralılar var

Mozart'ın çocukluk portresi 4 milyon avroya satıldı

Tam 4 milyon avroya satıldı!

Doktorlar 'öldü' diyerek bıraktı, 19 yıl bu kurşunla yaşadı! Dikkat çeken paylaşım

19 yıl bu kurşunla yaşadı! Dikkat çeken paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.