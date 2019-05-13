İSTANBUL (AA) - Vodafone'un, müşteri uygulaması "Vodafone Yanımda"ya yeni özellikler kazandırmak üzere genç tasarımcılar arasında düzenlediği "Vodafone Designathon" dijital servis tasarımı yarışması sonuçlandı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, ilk üçe giren takımlara sırasıyla 20 bin, 10 bin ve 5 bin TL’lik para ödülü sunulurken, tüm katılımcılara "Spotify Yıllık Üyelik" hediye edildi.

Vodafone Park’ta 2 gün süren yarışmada 46 genç tasarımcı 19 takım halinde mücadele etti. "Vodafone Designathon" yarışmasını Ezgi Dirik, Mustafa Terzioğlu, Mert Öztopkara’dan oluşan ECHO takımı birinci; Berilay Barbaros, Dilara Gül, Berivan Atik’ten oluşan Avengers takımı ikinci; Enes Aktaş, Durmuş Ahmet Kavcıoğlu, Mert Can Eyriyer’den oluşan X-Men takımı ise üçüncü olarak tamamladı.

"Vodafone Designathon"da yarışan takımlar, "Vodafone Yanımda" uygulamasındaki belli müşteri deneyimlerini kullanıcı odaklı ve yenilikçi bir perspektifle baştan tasarladı.

Kodlamanın yapılmadığı yarışmada katılımcılar, sadece "Ödeme, Kullanımı Artırma, Satış, Online Mağaza ve Yurt dışı Deneyimi" gibi farklı senaryoların tasarımı üzerinde çalıştı. Yarışmanın birincisi ECHO, "satış" alanında geliştirdiği projeyle en yüksek puanı aldı.